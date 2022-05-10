عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان

عجمان (وام)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان. ورحب سموه، في بداية الاجتماع الذي عُقد في مقر الجامعة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، بأعضاء المجلس وبجهودهم واهتمامهم بكافة شؤون الجامعة وبرامجها الأكاديمية وتطورها في مختلف المجالات العلمية والإدارية، وبالمستويات العالمية التي وصلت إليها الجامعة كإحدى مؤسسات التعليم المتميزة والرائدة على مستوى المنطقة.

وأشاد سموه بحصول كلية إدارة الأعمال في الجامعة على الاعتماد الدولي لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال، وهو اعتماد يمنح للكليات المتميزة في العالم، ويظهر هذا الاعتماد أن الجامعة استطاعت أن تحقق معايير التميز في التعليم والجودة في كافة برامج كلية إدارة الأعمال، كما يهدف إلى تعزيز مكانتها على خريطة التعليم العالي على المستويين الإقليمي والعالمي. وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على جهود العاملين في جامعة عجمان لحصولهم على حالة الأهلية من قبل الرابطة الغربية للمدارس والكليات في الولايات المتحدة الأميركية. واعتمد مجلس الأمناء، خلال الاجتماع، الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2022 - 2027 التي تعزز مستوى التعليم والبحث العلمي والمسؤولية المجتمعية.

ودعا سموه، في ختام الجلسة، إلى الاستفادة من خبرات أعضاء مجلس الأمناء في عملية تطوير الخطط والبرامج واستراتيجية الجامعة للفترة المقبلة، والسعي إلى طرح برامج ومبادرات جديدة تتواكب مع سوق العمل. من جانبه، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن توجيهات سمو رئيس مجلس الأمناء في بداية الجلسة ستكون موضع تقدير واهتمام، وسيتم الأخذ بها عند وضع البرامج والخطط الاستراتيجية للجامعة.