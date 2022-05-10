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درجات الحرارة مرتفعة والطقس مغبر حتى السبت
درجات الحرارة مرتفعة والطقس مغبر حتى السبت
11 مايو 2022 01:49

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يسود طقس مغبر بفعل الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، سرعتها تراوحت من 15 إلى 50 كم/س، والذي أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من ألفي متر، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي بلغ 9 أقدام بالعمق، ومضطرب إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الأيام المقبلة وحتى السبت طقساً مغبراً، واضطراب البحر، وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم الأربعاء رطباً صباحاً على المناطق الشمالية -صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية - تميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، وحالة البحر مضطرب الموج بوجه عام.

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