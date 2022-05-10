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«جمعية الصحفيين» تنتقل إلى مقرها الجديد بأبوظبي
«جمعية الصحفيين» تنتقل إلى مقرها الجديد بأبوظبي
11 مايو 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

تسلمت جمعية الصحفيين الإماراتية المقر الجديد لفرعها بالعاصمة أبوظبي، والكائن في شارع سلطان بن زايد الأول «المرور» بالدور الأول في المركز الثقافي، بجانب المسرح الوطني التابع لوزارة الثقافة والشباب. وتقدم محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، بالشكر إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، باسم مجلس الإدارة والصحفيين أعضاء الجمعية، على دعمها وتوجيهها بتخصيص المقر الجديد للجمعية. وتنظم الجمعية في فرعها الجديد، مساء اليوم، ندوة، برعاية «اتصالات» تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة للصحافة العربية والعالمية».

جمعية الصحفيين
الإمارات
جمعية الصحفيين الإماراتية
أبوظبي
محمد الحمادي
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