ندوة للجامعات العربية في «حمدان بن محمد الذكية»

دبي (الاتحاد)

نظمت جامعة حمدان بن محمد الذكية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ندوة افتراضية حول «الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا».

وقال الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية «من المهم الاستمرار في عقد ندوات مماثلة لمناقشة التطورات والنتائج المنشودة من الإطار المرجعي، بهدف الارتقاء بجودة التعليم الإلكتروني الذي يشهد زخماً كبيراً على الصعيد العالمي ومستوى اهتمام لافت من قبل كافة مؤسسات التعليم العالي، وذلك بفضل المرونة التي يتمتع بها».

وأكد الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية على الأهمية الاستراتيجية للإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الذكية والإلكترونية والمفتوحة والمعززة بالتكنولوجيا، في تعزيز آفاق التعاون بين المؤسسات وتحسين مستوى فعالية المعايير من أجل ضمان الجودة في التعليم العالي الإلكتروني.

وأضاف العور: «وإذ تحتفل جامعة حمدان بن محمد الذكية بعامها الـ 20 نواصل السعي لأن تكون الجامعة في مقدمة الجامعات التي تغير وجه المستقبل. حيث إن الإطار المرجعي بمثابةِ دليلٍ دامغ على نجاح الجهود السبّاقة التي تقودها جامعة حمدان بن محمد الذكية، للارتقاء بمنظومة التعليم العالي العالمية، من خلال تبني نهج شامل ومعايير موحدة لتقييم وتعزيز الكفاءات والمهارات وتحسين المحتوى العلمي لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.