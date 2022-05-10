نهيان بن مبارك: الإمارات توفر أفضل وأرقى نظم الرعاية الصحية بالمنطقة

دبي (وام)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش توقيع اتفاقية تعاون بين «مستشفى مركز كليمنصو الطبي» بدبي ومؤسسة «جونز هوبكنز ميديسين» الرائدة في مجال الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأميركية. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي بهذه المناسبة: يسعدني أن أكون معكم اليوم وأشهد إطلاق هذه الاتفاقية وبرنامج الطبيب الزائر بجامعة «جونز هوبكنز» في «مستشفى كليمنصو».. كما يسعدنا أن تكون «جونز هوبكنز ميديسن إنترناشونال» التي تُعد من أفضل مؤسسات خدمات الرعاية الصحية في العالم شريكاً مع «مستشفى كليمنصو» في دبي.

وأكد معاليه التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير أفضل وأرقى نظم الرعاية الصحية في المنطقة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف معاليه: يستحق «مستشفى كليمنصو» تقديراً خاصاً لحكمته في التعاون مع «جونز هوبكنز ميديسن» التي تحظى بإعجاب على نطاق واسع لالتزامها العميق بالتعاون الدولي. ويضيف هذا التعاون نوعاً جديداً من العمل مع إحدى أكبر نظم الرعاية الصحية في العالم لتوفير أرقى وأحدث الخدمات الطبية المتطورة والمتخصصة بما يتماشى مع توجيهات قيادة دولة الإمارات الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتصبح دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات الطبية، وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الذي يتوافق مع المعايير الدولية للمواطنين والمقيمين، وأن تكون وجهة رئيسية للعلاج في المنطقة والعالم.

وقال عبدالرحمن عبدالعزيز خانصاحب رئيس مجلس الإدارة في «مستشفى مركز كلمينصو الطبّي» دبي: «منذ تأسيسه في دبي كرس المستشفى مهمته وجهوده لتلبية احتياجات المرضى في دولة الإمارات من جهة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وإدارة الحالات الطبية المعقدة من جهة أخرى».

من جانبه، قال البروفسور تشارلز وينر رئيس «جونز هوبكنز إنترناشونال»: يشرفنا التعاون مع «كليمنصو ميديسين إنترناشونال»، وضمّ جهودنا إلى جهودهم في سبيل تطوير قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وتبادل خبراتنا مع «مركز كليمنصو الطبي» في دبي لتوفير أفضل الممارسات، والارتقاء بالمعايير المعتدة في هذا المجال.

تطور جديد

أوضح الدكتور مؤنس قلعاوي رئيس مجلس إدارة «كليمنصو ميديسين إنترناشونال» والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات «مركز كليمنصو الطبي» أن هذا التعاون يعتبر تطوراً جديداً ودفعة قوية في مجال الرعاية الصحية، حيث إنه يقدم برنامجاً فريداً من نوعه في المنطقة ليشمل العمليات الجراحية والطب السريري في جميع الاختصاصات الطبية على أيدي أطباء وجراحين زائرين من «جونز هوبكنز» مشهود لهم عالمياً بخبرتهم وأبحاثهم المتطورة في جميع الاختصاصات الطبية المتقدمة كفريق متكامل، وذلك على مدار العام في دبي، ما سيوفر أفضل سبل الشفاء والعلاج للحالات الطبية الصعبة والمعقدة.