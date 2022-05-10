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الإمارات تشارك في أعمال الدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث
سيف الظاهري خلال الاجتماع (وام)
11 مايو 2022 01:49

القاهرة (وام)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في أعمال اجتماع الدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري العربي الأول للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث المقرر غداً الخميس بالقاهرة. 
مثل الدولة الدكتور سيف جمعة الظاهري مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة، وخالد عبيد الكعبي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وتعقد هذه الدورة في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية، بالإضافة إلى الكوارث الإنسانية مثل النزاعات المسلحة والتي أثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث إن المنطقة العربية تعتبر من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه المتغيرات. 
ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عدداً من البنود المهمة والرئيسة تتضمن مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية، ومتابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والتحضير للمنتدى العالمي السابع للحد من مخاطر الكوارث وتحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث. يشارك في الاجتماع عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث وتقليل تأثيراتها.

سيف الظاهري
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
الإمارات
جامعة الدول العربية
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