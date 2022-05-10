«خيرية الفجيرة» تستعرض مبادرات 2022

الفجيرة (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية خطة الجمعية نحو الارتقاء بالعمل الخيري والإنساني وتوفير مناخ أكثر مرونة في الأداء العام، بما يعزز من مستوى رضا المتعاملين ويلبي تطلعاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، برئاسة معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وفي مستهل الجلسة، رفع الرقباني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وسمو محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للدعم المتواصل المادي والمعنوي لنشاطات الجمعية وبرامجها الخيرية والإنسانية.

وأعرب الرقباني عن شكره وتقديره إلى المحسنين الكرام على ثقتهم ودعمهم ومساندتهم لبرامج ومشاريع الجمعية، فجزاهم الله خيراً.

ثم استعرض المجلس جدول الأعمال، الذي تضمن ما حققته الجمعية من إنجازات ومبادرات في شهر رمضان، والتي استفاد منها 307.163 مستفيداً. كما اطلع المجلس على سير خطة عمل الجمعية والبرامج والمبادرات وخطط التطوير التي تنفذها في عام 2022، وبلغ إجمالي مدفوعات مشاريع وبرامج الجمعية من يناير وحتى مارس 9.385.21.015 درهماً، استفاد منها 14785 مستفيداً من الأسر الفقيرة والطلاب غير القادرين في المدارس والجامعات وأصحاب الهمم والأيتام والأرامل وحفظ النعمة وعلاج المرضى وكافة الشرائح المحتاجة.

وذكر معالي سعيد الرقباني جانباً من المدفوعات الخيرية، حيث بلغت قيمة المساعدات الدراسية 2.104.472 درهماً، استفاد منها 205 طلاب وطالبات قدمت لهم الجمعية المستلزمات المدرسية ورسوم التعليم والدورات التدريبية وأجهزة الكمبيوتر.

كما قدمت الجمعية مساعدات للأسر المستحقة بقيمة 5.913.613 درهماً، شملت مساعدات نقدية شهرية، مواد غذائية وأجهزة منزلية أساسية وقسائم مشتريات إلى جانب مساعدة المرضى. كما استفاد من مشاريع الأسر المنتجة وأصحاب الهمم 346 فرداً في الربع الأول من العام 2022.

ولفت الرقباني إلى أن المشاريع الخيرية المتنوعة التي نفذتها الجمعية في شهر رمضان، شملت المير الرمضاني وإفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد، وبلغ إجمالي المستفيدين منها 307.163 مستفيداً.

وأضاف أن ما قدمته الجمعية من إنجازات تحققت بفضل من الله وثقة أصحاب الخير، حيث تمكنت من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتجاوز التحديات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتقديم المساعدات النوعية بأساليب مبتكرة تتماشى مع الوضع المستجد.

تميز

وأثنى مجلس الإدارة على الجهود المبذولة وحث الإدارة التنفيذية في الجمعية على السعي لتحقيق المزيد من التميز في مختلف برامجها وأنظمتها الإدارية والمالية، وإلى تنمية وتطوير الجهاز التنفيذي، وتطوير مهارات الموظفين، بالإضافة إلى زيادة الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة من مشاريع الأسر المنتجة، والدورات الإدارية والفنية المتخصصة التي يقدمها مركز غرس لتدريب وتأهيل الأسر المنتجة وأصحاب الهمم التابع للجمعية.