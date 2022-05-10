«تعليم» تحدد مواعيد اختبار مسار النخبة

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مواعيد اختبار قبول الطلبة في مسار النخبة، والتي ستنظم في 13 مايو الجاري للطلبة الذكور، و20 مايو للطلبة الإناث. وتشمل الاختبارات أربعة مواد دراسية هي: اللغتان العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، على أن تكون مدة الاختبار ساعة واحدة. وسيتم في وقت لاحق إخطار جميع الطلبة بموقع مركز الاختبار والتوقيت المحدد لكل مجموعة من الطلبة.

ولفتت المؤسسة إلى أهمية الالتزام التام بالحضور قبل 30 دقيقة من الموعد المحدد للاختبار، وإحضار الهوية الإماراتية وجهاز الكمبيوتر المحمول والأدوات التي يحتاج إليها الطلبة خلال تأدية الاختبار، وإبراز نتيجة فحص سلبية لمسحة الأنف لا تتجاوز 96 ساعة أو نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن للطلبة وأولياء أمورهم، مشددين على إلزامية ارتداء الكمامة في المدرسة أو قاعة الاختبار، مع الالتزام بالتباعد الجسدي الآمن. وكان مسار النخبة قد أطلق رسمياً ولأول مرة في العام الدراسي 2016 - 2017، مستهدفاً 1000 طالب وطالبة في الصف السابع فقط. وتم التوسع في المسار خلال السنوات اللاحقة، ليشمل حتى هذا العام الدراسي جميع طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من الصف الخامس لغاية «الثاني عشر». وطرح مسار النخبة، كأحد مسارات المدرسة الإماراتية المتميزة، سعياً لخلق بيئة تنافسية بين الطلبة المبدعين والمتفوقين. ويهدف المسار إلى إعداد وبناء جيل من الطلبة المؤهلين لمواكبة المتطلبات المحلية والعالمية وبناء الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات، وتأهيل خريجي المسار من الطلبة الإماراتيين المتميزين للالتحاق بأفضل مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية.