39 ألف مركبة صعدت جبل جيس

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

سجلت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، صعود أكثر من 39.455 مركبة إلى قمة جبل جيس خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة: إن أعلى قمة في الدولة في جبل جيس في رأس الخيمة شهدت إقبالاً كبيراً من جانب الأهالي والزوار والسياح في أيام العيد، رغبة منهم في قضاء أوقات جميلة وسط الطبيعة الخلابة ونسمات الهواء الباردة، والتي لم تتجاوز 16 درجة مئوية، مشيراً إلى أن جبل جيس يستقطب سنوياً أعداداً متزايدة من عشاق القمم الجبلية والأماكن المفتوحة، ويقدر أعداد الزائرين بعشرات الآلاف، الأمر الذي يحفز الدائرة على تطوير وصيانة وتحديث الخدمات المقدمة ورفع كفاءة البنية التحتية لجميع الاستراحات، والتي تتم إنارتها بالطاقة الشمسية، إضافة للمواقع المخصصة للمطاعم في الاستراحات التي تقدم خدماتها للزوار، لافتاً إلى استمرار الدائرة بتنفيذ المشاريع السياحية التي تسهم في استقطاب السياح والزوار على مدار العام.

وأشار الحمادي إلى تشديد الإجراءات على المخالفات البيئية بهذه المناطق عبر تسيير الدوريات الليلية لمنع ترك المخلفات في المناطق الطبيعية، وإلزام الزوار بالقوانين البيئية التي تحافظ على هذه الأماكن، منوهاً بأن دوريات «راقب» عملت على توعية الجمهور ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين الزوار، موضحاً أن إمارة رأس الخيمة أثبتت تميزها كوجهة سياحية، قادرة على التأقلم مع الظروف الحالية وتفضيلات المسافرين الجديدة، مبيناً أن غالبية السيارات التي صعدت الجبل، كانت قادمة من خارج الإمارة، وحملت سائحين وزواراً جاؤوا لقضاء أوقات جميلة، والاستمتاع بأجواء قمة الجبل الأعلى على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن الأرقام من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة القادمة من السنة.