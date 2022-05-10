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«التقنية العليا» أول مؤسسة في العالم للتعليم العالي تصنيف 5 نجوم
«التقنية العليا» أول مؤسسة في العالم للتعليم العالي تصنيف 5 نجوم
11 مايو 2022 01:49

دبي (وام)

حققت كليات التقنية العليا إضافة نوعية جديدة لرصيدها على الصعيد العالمي، بحصولها على تصنيف 5 نجوم من مؤسسة كيو إس ستارز «QS Stars» العالمية للجامعات لعام 2022، كأول مؤسسة تعليم في العالم تحصل على هذا التصنيف على مستوى فئة «الاستدامة البيئية»، بالإضافة إلى تصنيف خمس نجوم عن فئة «التعلم عن بُعد». جرى تسليم شهادات التصنيف خمس نجوم العالمية للكليات، في حفل أُقيم بمقرها بدبي للطلاب، بحضور البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور آشوين فرنانديز المدير الأقليمي لمؤسسة QS STARS العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأعضاء من الهيئتين الإدارية والتدريسية. وأشاد الدكتور فرنانديز بالإنجاز النوعي العالمي الذي حققته كليات التقنية العليا، حيث نافست الكليات على مستوى 4 آلاف مؤسسة تعليم عالٍ حول العالم.
من جانبه، أشاد البروفيسور عبد اللطيف الشامسي بالتصنيف الرائد من قبل QS Stars العالمية من فئة 5 نجوم الذي حصلت عليه كليات التقنية العليا عن فئة الاستدامة البيئية، كأول مؤسسة تعليم عالٍ عالمياً تحصل عليه وعن فئة التعلم عن بُعد، بما يمثل تأكيداً جديداً على ريادة الكليات عالمياً، مشيراً إلى أن كل ذلك تحقق بفضل استراتيجية الكليات التي تلتزم بالأجندة الوطنية للدولة الرامية للوصول بمؤسسات التعليم الى أعلى مستويات التنافسية والريادة العالمية. وأضاف أن حصول الكليات على هذا التصنيف العالمي يعزز سمعتها ومكانتها بين مؤسسات التعليم العالي إقليمياً وعالمياً، ويفتح مجالات أوسع للتعاون الأكاديمي والتبادل على مستوى الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية. وذكر أن الحصول على خمس نجوم عن فئة الاستدامة البيئية بشكل خاص، يعكس نتائج جهود الكليات في تطبيق أفضل الممارسات البيئية على مستوى التعليم المستدام والابتكار والتكنولوجيا في مجال الاستدامة والصحة وجودة الحياة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فالاستدامة تمثل أحد الأهداف والأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.

كليات التقنية العليا
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التعليم العالي
كيو إس
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