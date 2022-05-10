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مؤتمر حول التطورات التشريعية في الدولة
جامعة الشارقة
11 مايو 2022 01:49

الشارقة (الاتحاد)

تنظم كلية القانون بجامعة الشارقة مؤتمرها العلمي الدولي بعنوان «نصف قرن من التطورات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك في 30 مايو الجاري، بمشاركة باحثين وأكاديميين وطلبة من مختلف الجامعات داخل الدولة وخارجها.
وقال الدكتور عماد الدين عبدالحي عميد كلية القانون ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر «يهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا المتعددة المرتبطة بالتطورات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار نصف قرن، إلى جانب عرض ودراسة تأثير التشريعات الحديثة وتطبيقاتها على تطور العلوم القانونية والاجتماعية والتقنية، ومناقشة المشكلات العملية والتحديات القانونية التي أفرزتها التشريعات بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقنية، كما يهدف المؤتمر إلى طرح رؤية واضحة للاستخدامات الأمنة للبيئة التكنولوجية الحديثة ومكافحة استخداماتها غير المشروعة، ومناقشة تحديات تطوير التشريعات بما يتناسب مع الواقع المعاصر».

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