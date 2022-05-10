مستشفى جامعة الشارقة يوظف تقنيات متطورة لرعاية الأطفال

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد البروفيسور حكم ياسين المدير الطبي واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الجامعة بالشارقة في تصريحات لـ«الاتحاد» على أهمية الدور الذي تقوم به إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام للعناية بصحة الطفل، مشيراً إلى أن الاهتمام بالطفولة يقع ضمن أوليات حكومة وقيادة الدولة باعتبارهم براعم المستقبل وأجيال الغد.

وقال: إن ما توليه إمارة الشارقة ودولة الإمارات من دعم صحي للطفل يحمّل الجميع مسؤولية مجتمعية صحية تجاه جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، نحن على تواصل وتعاون مستمر مع المؤسسات الحكومية، وكذلك المؤسسات الخيرية الكبرى في شراكات تدعم صحة الأطفال غير القادرين على نفقات العلاج خاصة الحالات الحرجة أو أصحاب الأمراض المزمنة من أجل توفير حياة وافرة بالصحة خالية من الأمراض. لذا فإن يوم الصحة العالمي يجب على الجميع في الدولة الاحتفاء به وبأهم التطورات والإنجازات الصحية التي حققتها الدولة وإمارة الشارقة في القطاع الطبي والصحي.

خدمات طب الأطفال وحديثي الولادة

وحول أبرز الخدمات المتكاملة لطب الأطفال بمستشفى الجامعة قال البروفيسور حكم ياسين: يوفر مستشفى الجامعة بالشارقة خدمات طب الأطفال وحديثي الولادة من خلال فريق متخصص من الأطباء المتميزين. يتمتع أطباؤنا بالخبرة الكبيرة والممارسة المستمرة في تخصص طب الأطفال. كما أنهم يتمتعون بالخبرة الكافية في استخدام أحدث التقنيات والأدوية والعلاجات في هذا التخصص، بالإضافة إلى أنهم مؤهلون للتعامل مع مجموعة كبيرة من الحالات الطبية المعقدة والحالات عالية الخطورة في الأطفال حديثي الولادة، ويشمل ذلك: حالات الولادة المبكرة جداً (بداية من الأسبوع 23 فما أكبر)، وحالات نقص الوزن الشديد عند الولادة، والحالات المولودة بأمراض خطيرة ومعقدة، والتي تحتاج إلى مستوى متقدم من الرعاية الصحية.

حكم ياسين

العيوب الخلقية المعقدة

وأضاف: لدينا استشاريون متخصصون في علاج المضاعفات مثل: العيوب الخلقية المعقدة، حالات الولادة المبكرة الخطيرة، المضاعفات التي تحدث أثناء فترة الحمل، والمخاض، والولادة والتي تشمل أمراض الرئة المزمنة، وضعف النمو، ومتلازمة الضيق التنفسي الحاد، ومشاكل القلب، وعدم اكتمال نمو الجلد، والعينين، والجهاز العصبي، والجهاز الهضمي، وكذلك يوجد لدينا استشاري للطب النفسي، وتقدم وحدة العناية بالأطفال خدمات متنوعة لصحة الأطفال تتمثل في التطعيمات اللازمة والتعامل مع الحالات المرضية الشائعة وحتى الحلات المعقدة.

الحالات الطارئة

وأوضح د. حكم ياسين: إن إدارة المستشفى أولت أهمية لقسم الأطفال، حتى فيما يتعلق بالطوارئ من خلال وجود فريق طبي مختص بالحالات الطارئة للأطفال. كما إن قسم الطوارئ لدينا مجهز لاستقبال الحالات الطارئة لجميع الأطفال وحتى سن 16 عاماً لتقديم الدعم والرعاية العاجلة. بالإضافة إلى غرفة الإنعاش المعدة وفق أعلى المعايير الطبية.

وحدة العناية المركزة

وتحدث البروفيسور حكم ياسين عن أهمية وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة والخدج من المستوى الثالث، وأشار قائلاً: إن نعمة الأبناء لا تخلو من التحديات، ودائماً ما تحرص على أن يهتم بصحة أطفالك من هم من أصحاب الكفاءات والخبرة، وأن يكونوا بين أيدٍ أمينة، وهدفنا في مستشفى الجامعة بالشارقة هو تقديم خدمات صحية شاملة وذات الجودة التي يحتاج إليها الطفل من طور الولادة وحتى البلوغ، وذلك مع فريق متميز من المتخصصين في التعامل وعلاج جميع الحالات الطارئة والوراثية على حد سواء. من خلال توفير الأجواء الدافئة والودية والإيجابية التي تعتني بكامل الأسرة وليس الطفل فقط. وبتوافر هذه المقومات، فإن الأطفال لديهم أعلى الفرص للعلاج واستكمال حياتهم بشكل طبيعي. كما أن وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة من المستوى الثالث تقدم أعلى معايير الرعاية في تشخيص وعلاج وإعادة تأهيل الأطفال حديثي الولادة.

حساسية الطعام للأطفال

يقدم مستشفى الجامعة أيضاً علاجات مهمة لحساسية الأطفال تجاه أنواع معينة من الطعام، والتي تتسبب في العديد من الأعراض، مثل الطفح الجلدي والحكة والتورم في الوجه واللسان والقيء وضيق التنفس والإسهال، بالإضافة إلى نقص فيتامين «د» والذي يسبب انخفاض كثافة العظام، وبالتالي هشاشة العظام، والكساح وتشوهات الهيكل العظمي والكسور المتكررة. ويولي قسم الأطفال عناية خاصة لمثل هذه الحالات من أجل الحفاظ على صحة وحياة الأطفال.