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«طب جامعة الإمارات» ينجح في اختبار تطبيقات أدوية أمراض الكلى
«طب جامعة الإمارات» ينجح في اختبار تطبيقات أدوية أمراض الكلى
11 مايو 2022 01:49

العين (الاتحاد)

كشف فريق بحثي في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة عن الأثر إيجابي لاستخدام عقارين على اختلال وظائف الكلى وهما «أليسكيرين» و«ساكوبيتريل».
ويتكون فريق البحث من الطالبة مريم الفلاسي والطالبة سارة سلطان الزعابي، والطالب أواب حماد والدكتور سهيل السلام، والدكتور لؤي لبد والسيد جاويد ياسين، تحت إشراف وقيادة الأستاذ الدكتور فايز حماد من قسم الجراحة بكلية الطب والعلوم الصحية.
وقالت الطالبة مريم محمد الفلاسي، طالبة السنة السادسة بكلية الطب والعلوم الصحية، وعضو فريق البحث: على مدار عامين متتاليين، أجرى الفريق العديد من التجارب على الإصابة الكلوية. وخلصوا إلى أن استخدام أي من هذين العقارين «أليسكيرين» و«ساكوبيتريل» له آثار إيجابية على أمراض الكلى، وأن استخدام هذين العقارين معاً له فائدة إضافية على إصابة الكلى. وأجرى الفريق تجارب في مختبرات كلية الطب والعلوم الصحية لمدة عامين، اختبروا خلالها التطبيقات العلمية لتحليل هذه الأدوية ونتائجها، حيث تم تطبيق تأثير الأدوية في البداية على الفئران في المختبرات، مما يفتح الباب في النهاية أمام إجراء مزيد من الدراسات على البشر.

جامعة الإمارات
الإمارات
أمراض الكلى
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