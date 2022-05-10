«التمكين الاجتماعي» تدعم منازل الأيتام

الشارقة (الاتحاد)

وفرت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي منذ بداية العام الحالي مستلزمات بيئية استهلاكية بقيمة قاربت على 76 ألف درهم استفاد منها 31 أسرة من أسر الأيتام المنتسبين للمؤسسة شملت توفير أجهزة كهربائية ومعدات استهلاكية لازمة لمنازلهم، تحقيقاً لأهمية هذا الدعم في توفير البيئة السكنية اللائقة والصحية بإقامة الأيتام وأسرهم.

وصرحت نوال الحامدي -مدير إدارة الرخاء الاجتماعي: تتفاعل المؤسسة مع احتياجات الأسر المتنوعة، وتعمل على الاستجابة الفاعلة لمتطلباتهم الضرورية، فنقوم بمعايشة الواقع الذي يعيش فيه الأيتام، وتقييم أوضاعهم المعيشية، والوقوف على هذه الاحتياجات ليتم التفاعل معها ومن ثم العمل على تلبيتها، وكثفنا الجهود لتوفير المبلغ اللازم، بالتعاون مع أفراد المجتمع، وتم توفير مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية.