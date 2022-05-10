تدريب المنصوري والنيادي على مهارات الطوارئ لإنجاح المهام الفضائية

آمنة الكتبي (دبي)

خضع هزاع المنصوري وسلطان النيادي رائدا الفضاء الإماراتيان لتدريبات الإسعافات الأولية لاكتساب مهارات طبية تجعلهم مهيئين للتعامل مع حالات الطوارئ، كما يتضمن التدريب مراقبة المؤشرات الحيوية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إنقاذ الحياة، وغيرها مما يتضمنه تدريب رواد الفضاء للإلمام بكل المهارات التقنية والعلمية والاجتماعية المطلوبة لإنجاح المهام الفضائية.

وجرت التدريبات في مركز جونسون للفضاء، والذي يعد أحد أكبر المراكز المتقدمة في العالم، ويتم فيه التدريب على رحلات الفضاء البشرية والبحوث والتحكم في رحلات الفضاء، فيما يعد مركزاً رائداً في استكشاف الإنسان للفضاء لأكثر من نصف قرن، حيث يلعب دوراً محورياً في تعزيز المعرفة التقنية والعلمية، من أجل إفادة البشرية.

وتضمنت البرامج التي خضع لها الرائدان التدريبات العملية، وقيادة الطائرة النفاثة T-38، وإجراء مناورات أثناء الصعود والهبوط، على ارتفاعات وصلت لأكثر من 5 كيلومترات، إضافة إلى تعلم كهرباء الطائرة، وكيفية استعمال كرسي الإنقاذ، وعمل إجراءات قياسية تشابه بعض مهمات محطة الفضاء الدولية، فضلاً عن كيفية التعامل والتواصل مع طاقم الطائرة والتخاطب معهم تحت ضغوط معينة لقياس ردود أفعالهم وتوقيتاتها، والتي يجب أن تكون مثالية حتى يعتادوا اتخاذ القرارات الصعبة في الفضاء.

كما تضمنت إجراء المهمات التي يقوم بها الرواد على متن محطة الفضاء الدولية، مثل تشغيل والتعامل مع أنظمة الحواسيب، وتخزين المعدات وتحديد مواقعها، والتواصل مع المحطات الأرضية، وصيانة وتركيب المعدات وإصلاحها، والتعامل مع أنظمة المحطة الدولية والتحكم في الروبوتات، فضلاً عن دراسة علوم الديناميكيا الهوائية والفيزياء ووظائف الأعضاء، وأساليب متابعة سفن الفضاء، ودراسة كيفية عمل محركات الصواريخ وميكانيكا الطيران، والتدريب على استخدام الذراع الروبوتية «كندارم 2» المخصصة لالتقاط مركبات الشحن والعمل على مساعدة رواد الفضاء في مهام السير في الفضاء والتعامل مع الحمولات الخارجية، مع الاطلاع على علوم مختلفة أخرى مثل الجيولوجيا التي تساعد في التعرف إلى طبيعة سطح القمر، وغيرها من التدريبات ذات الصلة المعرفية التي تجعل الرائدين قادرين على إتمام مهمات طويلة لإجراء تجارب علمية ونوعية وتشغيل محطة الفضاء الدولية.