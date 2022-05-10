شرطة دبي تضبط 1000 متسولٍ

دبي (الاتحاد)

ضبطت إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 1000 متسولٍ ضمن حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم»، التي أطلقتها منذ منتصف شهر مارس الماضي ولغاية عطلة عيد الفطر السعيد.

وقال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة «التسول مفهوم خاطئ للتراحم» تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع الشركاء، والتي أسهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة هذا العام عن ضبط 1000 متسولٍ من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن الإدارة تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.

وأوضح العميد جمال الجلاف بأن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية وغيرها من الاحتياجات، مشيراً إلى أن التسول يهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، ويسيء إلى صورة الدولة، ويشوه مظهرها الحضاري، ويرتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب همم في التسول، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي وفق المادة رقم 5 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول وتتم إحالتهم للقضاء.

ومن جانبه، قال العقيد علي سالم، مدير إدارة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن الإدارة قامت بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع مراكز الشرطة والإدارات الأخرى في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حيث تم تشكيل فرق العمل وتوزيعهم لرصد الظواهر المقلقة قبل شهر رمضان، ومن ضمنها رصد مواقع تمركز المتسولين ليتم ضبطهم أولاً بأول. وبين العقيد علي سالم أن الحملة هذا العام أسفرت عن ضبط 1000 متسول، منهم 321 متسولاً قبل شهر رمضان، و604 في شهر رمضان، و75 في عطلة عيد الفطر السعيد، منهم 902 رجلاً و98 من النساء.

ودعا العقيد علي سالم الجمهور إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، من خلال الابتعاد كلياً عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي، والتوجه للتبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية كي لا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.

كما ودعا إلى الإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو خدمة عين الشرطة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن التسول الإلكترونية.