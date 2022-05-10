«السلامة الغذائية» تنظم لقاء تشاورياً للمتعاملين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لقاءً تشاورياً عن بُعد بعنوان «تحديث متطلبات برنامج تدريب وتصريح المتعاملين في الأغذية (EFST)»، والذي يهدف إلى مشاركة أصحاب العلاقة واطلاعهم على التحديثات المقترحة على البرنامج، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم واستفساراتهم قبل الاعتماد النهائي للوثيقة، سعياً من الهيئة لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.

حضر اللقاء مزودو خدمة تدريب برنامج تدريب وتصريح المتعاملين في الأغذية ومراكز الاختبار المعتمدين لدى الهيئة، وشركات التدريب الجديدة الراغبة بتقديم خدمة تدريب للبرنامج، بالإضافة الى عدد كبير من المنشآت الغذائية بحضور أكثر من 170 مشاركاً. ورحب خليفة الحوسني مدير إدارة العمليات التخصصية في قطاع الرقابة بالهيئة، في افتتاح اللقاء بالحضور، حيث أكد على الدور الفعال لأصحاب العلاقة وأهميته في ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع والمشاركة في تحقيق الهدف الحكومي «أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام».

واستعرض فريق عمل تطوير برنامج تدريب وتصريح المتعاملين في الأغذية في الهيئة أبرز محاور تطوير البرنامج، والذي اشتمل على تحديث آلية تسجيل واعتماد شركات التدريب الراغبة في تقديم خدمة تدريب البرنامج الأساسي لسلامة الغذاء لمتداولي الأغذية في إمارة أبوظبي.

الاحتياجات التدريبية

استعرض الفريق المناهج والمواد التدريبية التي تم تطويرها ضمن البرنامج لتكون متناسبة مع تنوع وطبيعة الأنشطة الغذائية في الإمارة، والتركيز على تلبية الاحتياجات التدريبية لمتداولي الأغذية وفق الأنشطة الفعلية الممارسة في المنشآت الغذائية، حيث تم تصنيف المواد التدريبية الى أربع فئات هي: قطاع التموين، قطاع البيع بالتجزئة، قطاع التصنيع الغذائي، وقطاع الإنتاج الحيواني.

وتم شرح آلية ومعايير اعتماد المدربين والمواد التدريبية، بالإضافة إلى عرض آلية تسجيل متداولي الغذاء لحضور الدورات التدريبية من قبل شركات التدريب المعتمدة في الهيئة قبل التقدم للاختبار عبر مراكز الاختبار المعتمدة، وتم توضيح الحد الأدنى للدرجة التي يجب الحصول عليها (70 فما فوق) لاجتياز الاختبار والحصول على الشهادة.