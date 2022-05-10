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توعية حول تخزين الهياكل الجاهزة في أبوظبي
مقر بلدية أبوظبي (من المصدر)
11 مايو 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة توعوية للحفاظ على المظهر العام شملت ترك أو تخزين أو وضع أي مواد أو هياكل مسبقة التجهيز بشكل غير مطابق للمعايير المعمول بها بشأن تخزين المواد المختلفة الأنواع، واستهدفت أصحاب الشركات والملاك والمستثمرين ومختلف فئات المجتمع في كافة المناطق الواقعة في مدينة أبوظبي والمناطق الواقعة ضمن اختصاصات مراكز البلدية الفرعية في البر الرئيسي، وذلك بهدف التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي بخصوص المظهر العام .
وتضمنت الحملة إرسال رسائل نصية توعوية بثلاث لغات(العربية/ الإنجليزية/ الأوردو) إلى أفراد المجتمع والفئات المستهدفة من الحملة، ونشر منشورات توعوية في قنوات التواصل الاجتماعي(انستغرام/ فيس بوك/ تويتر/ سناب شات) بهدف حث أفراد المجتمع على الاهتمام بالمظهر العام وحمايته من أي مشوهات، وكذلك الاهتمام بالمشهد الجمالي للمدن، والبيئة الصحية النظيفة.

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هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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