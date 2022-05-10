شرطة أبوظبي.. سجل حافل بالبطولات الرياضية

أكد العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي أن الإنجازات الرياضية التي حققها المنتسبون، هي ثمرة للدعم والرعاية من القيادة الشرطية، بالرهان على العنصر البشري المتميز للمؤسسة الشرطية، مما أسهم في رفع الروح المعنوية العالية وتحفيز الرياضيين بأن يكونوا أكثر تطلعاً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام على مستوى البطولات محلياً ودولياً.

وأوضح أن المركز يشارك في بطولات ومسابقات رياضية محلية وعالمية تثبت مدى كفاءة وجاهزية العنصر البشري، لافتاً إلى أن القيادة الشرطية وفرت كافة المقومات التي تعزز مفهوم الرياضة بمختلف أنشطتها وفي مختلف المجالات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الرياضة للمنتسبين والمنتسبات.

وأشار إلى أبرز الإنجازات التي حققها المركز محلياً وعالمياً، ومنها: الحصول على المركز الأول والثالث في بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية والتي أقيمت مؤخراً بمشاركة 32 فريقاً على مستوى العالم من بينها الكويت وفرنسا وبلغاريا وغيرها من الدول إلى جانب القيادات الشرطية في الدولة، ووصول فريق شرطة أبوظبي لبطولة العالم للرجل الحديدي في الولايات المتحدة للمرة الثانية على التوالي بعد تأهله في بطولة مسقط، وبطولة دبي للترايثلون محققة المراكز الأولى، إلى جانب البطولات الفردية التي حققها عدد من المنتسبين وغيرها من الإنجازات الرياضية العديدة.

وأكد أن المركز يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام في البطولات الرياضية، ومضاعفة الدعم والاستثمار في المجال الرياضي وللرياضيين، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالشأن الرياضي وسباقات الريادة والتميز.

عصام عبدالله آل علي

وأوضح بأن مركز التربية الرياضية الشرطية يسعى إلى نشر وتعزيز ثقافة التربية الرياضية بين المنتسبين والمنتسبات، كما يُسهم بدور ريادي في إعداد اللياقة البدنية للمنتسبين والمنتسبات، من خلال اهتمامه المتواصل بتطوير القدرات الرياضية لديهم وإجراء القياسات البدنية ووضع برامج وخطط التدريب طويلة وقصيرة المدى بوساطة مدربين ومدربات ذوي مستوى عالي من الكفاءة، من خلال تنظيم التدريبات المناسبة لمختلف الأنشطة الرياضية، والاستفادة من نتائج القياسات وإجراء التعديلات الخاصة ببرامج التدريب التي تناسب الفئتين وإجراء الاختبارات الرياضية الدورية التي أصبحت مهمة للترقي الوظيفي، والمشاركة في المسابقات الرياضية محلياً ودولياً.

التدريب الرياضي أسلوب حياة متجدد

اهتمت شرطة أبوظبي من خلال مركز التربية الرياضية الشرطية بتحفيز التدريب الرياضي للمنتسبين والمنتسبات باعتباره أسلوب حياة متجدداً مع مجموعة كبيرة من الممارسات التي تشمل كافة أنواع الأنشطة الرياضية والمشاركة في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والدولية، وتحرص على تطوير البرامج ووضع الخطط التدريبية التي تناسب جميع الفئات بوساطة مدربين ومدربات ذوي كفاءة عالية.

وتحرص على رفع مستويات المنتسب رياضياً، حيث يتم تدريب جميع المنتسبين وفق برامج اللياقة البدنية وقوة التحمل والدراجات الثابتة والتجديف والرياضات القتالية لتغطي جميع المجالات الرياضية، ويتم تدريب كل شخص حسب رغبته وإدخال المنتسبين لدورات رياضية متخصصة إلى جانب تدريب المدربين وإعدادهم للتدريب لاحقاً.

ونظمت الدورات والبرامج التي تنعقد خلال أيام الأسبوع في أبوظبي والعين والظفرة، ومن أهمها البرامج الشهرية وتتضمن عدة رياضات، منها: اللياقة البدنية، والكروس فت، والدراجات الثابتة، واللياقة البدنية، وغيرها، إلى جانب البرامج والدورات التخصصية، ومنها برنامج «صحتك أمانة»، وهو برنامج لتخفيف الوزن لأصحاب الوزن الزائد ويستمر لمدة 13 أسبوعاً.

ويعد المركز خططاً للتدريب وتقييمها وفق معايير دقيقة تعزز رفع مهارات المنتسبين، وتأهيل المدربين من خلال دورات متخصصة، حيث تم تأهيل 135 مدرباً على مختلف قطاعات القيادة بعد اجتيازهم الاشتراطات المحددة وتوفر الخبرات الرياضية لديهم وتحقيقهم نتائج متميزة في الجوانب العلمية والعملية.

28 مسابقة موزعة على 4 بطولات في الموسم الرياضي

يعد المركز مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة الرياضية الهادفة وتوزيعها بصورة دقيقة خلال فترة الموسم الرياضي والتي تشمل العديد من المسابقات الداخلية، منها 28 مسابقة في الموسم توزع على 4 بطولات رئيسية، هي: درع معالي القائد العام للتفوق الرياضي، يندرج تحته درع سعادة مدير عام شرطة أبوظبي ويشمل 12 مسابقة فردية «جري، سباق قدرة، اختراق الضاحية... وغيرها»، وبطولات الرماية منها بطولة الشيخ نهيان بن مبارك للرماية، وبطولة عام الخمسين الرمضانية وتشمل 8 مسابقات معظمها جماعية مثل كرة القدم والطائرة وغيرها. ولا تقتصر المشاركة في الأنشطة الرياضية على المنتسبين وأبنائهم فقط، بل يهدف المركز لمشاركة المجتمع في الأنشطة الرياضية، حيث تقام فعاليات رياضية بشكل دوري مع الشركاء في المجتمع، بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية، حيث تم في شهر رمضان تنظيم مسابقة البادل والشطرنج بمشاركة أفراد المجتمع.

تأهيل الأحداث جسدياً ونفسياً ضمن بطولات رياضية

يهتم مركز التربية الرياضية الشرطية بتقديم الأنشطة الرياضية للنزلاء الأحداث بالتعاون مع إدارة رعاية الأحداث، والتي تشمل العديد من المسابقات والبطولات الرياضية تهدف إلى استثمار طاقاتهم وحماية جيل المستقبل ودعم مسيرة التقدم ضمن نهج الريادة والتطوير الذي تتبعه القيادة العامة في مختلف مجالات عملها.

وتسهم الأنشطة بدور كبير في العملية التأهيلية للأحداث، فهي تشجع الحدث على شغل وقت فراغه بما ينفعه نفسياً وجسدياً ورفع مستوى لياقتهم البدنية وتنمية مهاراتهم، كما يتم إشراك الرياضيين المتميزين منهم في البطولات المختلفة.

وتحظى الفعاليات الرياضية بتفاعل الأحداث بحماسة كبيرة معها والتي تسهم بدور كبير في تفريغ طاقاتهم وتعزيز التفكير الإيجابي وزيادة القدرات في إيجاد الحلول الفعالة لما قد يعترضهم من معوقات.

كما ينفذ المركز برنامجاً شاملاً للأحداث، ومن ثم يتم تخصيص برنامج رياضي لكل حدث على حسب هوايته وإمكانياته وقدراته، ومن لحظة الإفراج عن الحدث يتم متابعته في المجال الرياضي ومساعدته في الانضمام لنادي رياضي والتعريف بإمكانياته الرياضية.

عناصر نسائية من غواصات شرطة أبوظبي تشاركن بزراعة الشعب المرجانية في الفجيرة

نجح فريق المغامرات الغواصة للشرطة النسائية التابع لمركز التربية الرياضية الشرطية مؤخراً في زراعة الشُعب المرجانية بعمق 12 متراً تحت سطح البحر في منطقة ضدنا في إمارة الفجيرة في مبادرة تعد الأولى من نوعها لعناصر نسائية شرطية وذلك بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها التي أسهمت بها غواصات شرطة أبوظبي وحققت أهدافها بنجاح في زراعة حضانات للمرجان «كمبادرة بيئية» للمساعدة في الحد من التأثيرات السلبية للطبيعة التي تتعرض لها الشُعاب المرجانية في الخليج العربي نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة في قاع البحر. وغاص الفريق بين الممرات المرجانية للمتحف البيئي البحري الذي يعد الأول من نوعه في الدولة، ويتضمن المتحف صور أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وعرض أنواع السفن الخشبية التراثية.

استخدام تقنيات حديثة بالمرافق الرياضية

وفرت شرطة أبوظبي العديد من المرافق الرياضية والتي تشمل «صالات رياضية» تزخر بأحدث التقنيات والأنظمة في الدورات التدريبية للعناصر الرياضية وتطبق من خلالها الاستراتيجيات وأفضل الممارسات العالمية، حيث يوجد في مدينة أبوظبي 15 مرفقاً رياضياً متكاملاً بجميع تجهيزاته، وفي مدينة العين 8 مرافق، وفي الظفرة 7 مرافق، تتم إدارتها من قبل 42 مدرباً متخصصاً في رفع اللياقة وبناء الأجسام وإدارة الصالات وغيرها لتحسين كفاءة المتدرب وتأهيله.

المغامرات.. نمط جديد من الرياضات التشويقية

يخوض فريق شرطة أبوظبي للمغامرات التابع لمركز التربية الرياضية الشرطية، نمطاً جديداً من الرياضات يتسم بالتشويق وتحدي المصاعب في إطار آمن وتحت إشراف مدربي شرطة أبوظبي المحترفين، وذلك ضمن اهتمامها بتعزيز روح الفريق الواحد ورفع مستوى مهارات المنتسبين وتحفيزهم على ممارسة الرياضة، ومن ضمنها رياضة التحدي والمغامرة، والتي تتميز بالشجاعة والحماسة على اجتياز أصعب التحديات بنجاح.

وحقق منذ إنشائه إنجازات عديدة أبرزها كان صعود جبل كليمنجاروا وصولاً لأعلى قمة في القارة الأفريقية «قمة اوهوروا» والتي تقع في تنزانيا بارتفاع 5895 متراً، والتجديف بقوارب الكاياك حول الإمارات السبع في البحر المفتوح ابتداءً من إمارة الفجيرة ولغاية إمارة أبوظبي عند سارية العلم «المارينا» لمسافة 360 كيلومتراً خلال 6 أيام متتالية، شملت التعايش مع الطبيعة والاعتماد على النفس أثناء المغامرة للعنصر الرجالي، أما العنصر النسائي فقد قطع مسافة 110 كيلومترات بوساطة التجديف بقوارب الكاياك خلال 3 أيام متتالية من منطقة المرفأ إلى جزيرة أبوظبي عند سارية العلم «المارينا»، إلى جانب صعود قمم الإمارات السبع خلال مبادرة يوم العلم «جبل جيس، جبل حفيت، جبل الرابي، حبل مبرح، قمة أم النسور، وادي شوكة...».