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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
10 مايو 2022 18:40

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على المناطق الشمالية.
الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة الغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً. وتكون شمالية غربية/ 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س. 
الخليج العربي مضطرب الموج بوجه عام ومتوسط أحياناً شمالاً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:01 والمد الثاني عند الساعة 23:14 والجزر الأول عند الساعة 15:24 والجزر الثاني عند 04:28. 
بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:33 والمد الثاني عند الساعة 06:58 والجزر الأول عند الساعة 01:05.

المصدر: وام
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