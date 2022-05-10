الإعلان عن تفاصيل نظام التأمين ضد التعطل الخميس

تعقد وزارة التوطين والموارد البشرية يوم الخميس، بديوان الوزارة في دبي، إحاطة إعلامية حول قرار مجلس الوزراء لزيادة نسب التوطين في القطاع الخاص وتفاصيل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر يوم أمس (الاثنين)، حزمة من القرارات الجديدة لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، وهي معالجات «شاملة وجذرية» وتضم منظومة من البرامج المتميزة وتغطي مختلف المجالات، ستنقل سوق العمل في المرحلة المقبلة، ليكون جاذباً للمواطن وخاصة في القطاع الخاص.
وأقر مجلس الوزراء حزمة من الحوافز غير المسبوقة تشمل تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، تصل إلى نسبة 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، إلى جانب رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر، وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
كما اعتمد المجلس إقرار مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف.