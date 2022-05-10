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90 % نسبة رضا المواطنين عن استجابة «وزارة الخارجية» للبلاغات الطارئة خلال عيد الفطر
90 % نسبة رضا المواطنين عن استجابة «وزارة الخارجية» للبلاغات الطارئة خلال عيد الفطر
10 مايو 2022 11:56

حرصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على رفع جاهزية فرق العمل في الدولة والبعثات التمثيلية لها في الخارج، وذلك للاستجابة للبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج خلال عطلة عيد الفطر السعيد. يأتي ذلك تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو تقديم الدعم والمساندة لمواطني الدولة في مختلف أنحاء العالم. وضماناً لسرعة الاستجابة، خصصت الوزارة خط طوارئ للاستجابة للبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج حيث يمكن للمواطن تقديم بلاغ من خلال الرقم 0097180024 ليتم التعامل مع البلاغ من خلال منظومة استجابة مصممة لتقديم الدعم وفق أعلى المعايير وذلك بالتنسيق مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج وإدارات الوزارة المعنية المتمثلة بمركز الاتصال ومركز العمليات. وأكد سعادة عبدالعزيز طالب الحبسي، مدير إدارة شؤون المواطنين حرص الوزارة على توظيف أفضل التقنيات والأدوات التي من شأنها تقليل زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج، حيث تم الرد على 96% من المكالمات خلال أقل من 10 ثواني. كما أكد أن الوزارة لديها فريق مخصص لمراقبة أداء الفرق وتقييم سرعة استجابتهم، كما وفرت فريقاً متكاملاً للتواصل مع المواطن للتأكد من حصوله على الدعم المطلوب وقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة والتي وصلت إلى 90% خلال فترة الإجازة. وتسهيلاً للوصول إلى أحدث المعلومات والإجراءات، وتلبيةً لمتطلبات المتعاملين من مواطني الدولة، جمعت الوزارة مجمل الخدمات والمعلومات الخاصة بهم في مكان واحد عبر قسم المسافر الإماراتي والذي يمكن الوصول إليه من خلال الموقع الإلكتروني www.mofaic.gov.ae وعلى التطبيق الذكي UAEMOFAIC حيث تحتوي الصفحة على معلومات متكاملة عن إرشادات السفر حسب كلّ وجهة والتي توفر خريطة تفاعلية لتسهيل الاضطلاع على الإرشادات والإجراءات الاحترازية المتبعة في الوجهة المنشودة خلال جائحة كوفيد-19. وتبقى وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أتم الجاهزية لخدمة المسافر الإماراتي، وحفاظاً منها على أمنه وسلامته خلال سفره، تقدّم الوزارة خدمة «تواجدي» والتي تسهّل التواصل معه في حالات الأزمات والطوارئ بهدف مساعدته وتنسيق عودته للدولة. ويحبّذ التسجيل في خدمة تواجدي لجميع أفراد العائلة قبل السفر حيث يتم التسجيل في الخدمة ب 3 خطوات فقط.

المصدر: وام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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