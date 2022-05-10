رياح مثيرة للغبار والأتربة حتى السبت

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد حالة الطقس من الثلاثاء وحتى السبت المقبل رياحاً مثيرة للغبار والأتربة تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة مع اضطراب البحر. وتفصيلاً أشار المركز إلى أن طقس اليوم الثلاثاء صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س. والبحر يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان. وتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء رطب صباحاً على المناطق الشمالية -صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية – تميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على المناطق الداخلية. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/ س. وحالة البحر مضطرب الموج بوجه عام ومتوسط الموج أحياناً شمالاً في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان. أما طقس الخميس يتوقع أن يكون الطقس رطباً صباحاً على المناطق الشمالية -صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً ، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س. والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. وعن الطقس المتوقع ليوم الجمعة، فيكون صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق –انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً ، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س. والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً غرباً في الخليج العربي و خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عمان. كما توقع المركز أن يكون طقس السبت رطب صباحاً على المناطق الشمالية -صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً ، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س. والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج غرباً ومتوسط الموج شمالاً في الخليج العربي و خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.