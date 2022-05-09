ناعمة المنصوري: السياسة الإسكانية تسعد شعب الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن اعتماد مجلس الوزراء سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان وبرنامج تمويلي لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة، يجسد حرص القيادة الرشيدة على توفير السعادة والاستقرار والرخاء والرفاهية لشعب الاتحاد. وقالت: إن السياسة الإسكانية الجديدة من شأنها أن تعزز الاستقرار والتلاحم الأسري في مجتمع الإمارات، من خلال توفير المسكن الملائم الذي يوفر الحياة الكريمة لأبناء وبنات الإمارات.

وأضافت: إن قطاع الإسكان في الإمارات يشهد قفزات نوعية تتماشى مع التطور الهائل الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، وهو ما يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات، ويعزز مكانتها الرائدة عالمياً.