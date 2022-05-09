محمد بن زايد: الأولوية للحلول الدبلوماسية للأزمات

أبوظبي (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة، مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن، بمعالي رئيس وزراء اليونان والوفد المرافق، معرباً عن ثقته في أن الزيارة ستكون إضافة جديدة للتعاون والعمل المشترك الفاعل والمثمر بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والبناء على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما. واستعرض سموه ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان والفرص الواعدة لتطويرها، خاصة في المجالات الحيوية، الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئة والطاقة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتي تُعد داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية، ومحركاً لعجلة التنمية المستدامة في البلدين.

وتبادل سموه ورئيس الوزراء اليوناني وجهات النظر بشأن مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على مختلف الجوانب الإنسانية والاقتصادية، وأكدا في هذا السياق توافق الرؤى بين دولة الإمارات واليونان بشأن العديد من القضايا والملفات، خاصة ما يتعلق بالعمل على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم، ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى السلام والازدهار والتنمية، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إن العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات واليونان والتي بدأت خلال عام 1976 قوية ومتطورة ومتعددة المجالات، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي أعلنها البلدان خلال عام 2020.. حققت نقلة نوعية في هذه العلاقات، وأن دولة الإمارات لديها حرص كبير على دفع هذه الشراكة إلى الأمام في مختلف المجالات.

وأضاف سموه أن القفزة التي حققها التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021، تعبر عن التطور الكبير الذي حققته الشراكة الاستراتيجية والذي ارتفع بنسبة 67% مقارنة بعام 2020، كما يمثل قاعدة للانطلاق نحو مزيدٍ من الشراكات الاقتصادية الفاعلة والمستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصحة والأمن الغذائي وغيرها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تتابع الأزمة الأوكرانية بقلق شديد بسبب تداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار والوضع الاقتصادي والإنساني في العالم.. وموقف الدولة من الأزمة منذ البداية يتسق مع توجهاتها الثابتة في الدعوة إلى السلام وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية للأزمات، والاهتمام بالبعد الإنساني في مناطق الصراعات؛ لذلك ستستمر دولة الإمارات بتقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين المتضررين.

وشدد سموه على استعداد دولة الإمارات الدائم للقيام بأي جهد بالتعاون مع أصدقائها في العالم، وفي مقدمتهم اليونان الصديقة للدفع في اتجاه تخفيف حدة التوتر في الأزمة، وتقليل آثارها السلبية على مختلف المستويات.

وقال سموه، إنه في ضوء تأثيرات أزمة أوكرانيا على سوق الطاقة، فإن دولة الإمارات، كما تؤكد دائماً، حريصة على أمن الطاقة واستقرار سوق الطاقة العالمي وتوازنه، بما يحقق مصلحة الجميع. وأضاف سموه أنه رغم التوترات التي تعانيها منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، إلا أنها تمتلك في الوقت نفسه فرصاً للسلام والتعاون، ودولة الإمارات تعمل في كل تحركاتها من أجل تهيئة البيئة والظروف في المنطقة لتعزيز السلام الإقليمي.. وإيجاد شراكات إيجابية تحقق الاستقرار وتخدم مصالح الجميع دون استثناء، وبلا شك فإن الإمارات واليونان يجمعهما توجه مشترك في العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب سموه، في ختام جلسة المباحثات، عن تطلعه إلى مزيدٍ من التطور والنماء والازدهار في العلاقات بين دولة الإمارات واليونان في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء اليونان عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال اللذين حظي بهما والوفد المرافق.. وهنأ سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء. وأكد معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمعها مع دولة الإمارات وما حققته شراكتهما الاستراتيجية من نقلة نوعية مهمة في مستويات التعاون في مختلف المجالات، منوهاً بأن زيارته هذه هي السادسة من توليه رئاسة الحكومة في بلاده.

وقال: إن اليونان حريصة على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في إطار شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع آفاقها لما فيه الخير والازدهار لشعبيهما الصديقين.. وأشار إلى أن هذه العلاقة تشهد دفعاً إلى الأمام، وهي تقوم في الأساس على الأهداف المشتركة والنظرة المشتركة لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتحدث رئيس وزراء اليونان عن تداعيات الأزمة الأوكرانية، خاصة في مجال الطاقة، مشيراً إلى التعاون المشترك لتعزيز أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. ودون معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس كلمة في سجل الزوار، أعرب فيها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ومستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، متمنياً لها مزيداً من التقدم والتطور.

الحضور

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

كما حضر اللقاء معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الدكتور خليل الفولاذي مستشار سمو العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسليمان المزروعي سفير الدولة لدى اليونان، ومعالي سميرة الرميثي أمين عام الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومريم عيد المهيري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، ومحمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي القابضة»، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وحضر اللقاء الوفد المرافق للضيف الذي يضم معالي سبيدون أدونيس جورجاديس وزير التنمية والاستثمار، ومعالي كونستانتينوس سكريكاس وزير البيئة والطاقة، ومعالي باناجيوتيس ثيودوريكاكوس وزير حماية المواطن، وأسيمينا غاغا وزير الصحة المناوب، وديونيسيوس زويس سفير الجمهورية اليونانية لدى دولة الإمارات، والدكتور أثناسيوس نتوكوس مستشار الأمن القومي، بجانب عددٍ من كبار المسؤولين في اليونان.