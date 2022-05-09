الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
تكريم فائزة بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي
نسيبة لدى تكريم نورة الحمادي (من المصدر)
10 مايو 2022 02:30

العين (الاتحاد)

كرّم معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، في مكتبه بجامعة الإمارات صباح أمس، الطالبة نورة الحمادي، الحاصلة على ماجستير في التربية الابتكارية في كلية التربية - جامعة الإمارات العربية المتحدة، لحصولها على جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المُتميّز في الدورة الـ 24- فئة المُعلّم المتميّز.
وأشاد الرئيس الأعلى للجامعة بالمستوى العملي المتميز لخريجات الجامعة، واللاتي يعكسن المكانة العلمية الرائدة والجهود المتميزة للجامعة من خلال دعم وتحفيز طلبتها على التطوّر والتعليم المُستمر ليكونوا على الدوام في الطليعة، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح.
واختتم بالقول: «نفتخر بأن تحتضن جامعة الإمارات نخبة متميزة من بنات الوطن يحرصن على الإبداع وينظرن إلى المستقبل بطرق مُبتكرة، ويُبرزن الصورة المُشرقة للمرأة الإماراتية القادرة على تحقيق طموحات الوطن وآماله، ويُمثلن دليلاً حيّاً على بعد نظر مؤسس الدولة، رحمه الله، وإيمانه بطاقاتها وإمكاناتها الإبداعية».

زكي نسيبة
الإمارات
جامعة الإمارات
جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
آخر الأخبار
عبدالله بن طوق (وسط) وأحمد بالهول وأحمد البنا خلال الجلسة
الاقتصادي
الإمارات والهند تستعرضان فرص الاستثمار بين البلدين
اليوم 16:57
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
الرياضي
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
اليوم 16:53
جماهير «الأمة العيناوية» تعزف «أنشودة النصر»
الرياضي
جماهير «الأمة العيناوية» تعزف «أنشودة النصر»
اليوم 16:50
أحمد بن محمد يطالب أعضاء بعثة «الألعاب الخليجية» بالصدارة
الرياضي
أحمد بن محمد يطالب أعضاء بعثة «الألعاب الخليجية» بالصدارة
اليوم 16:48
«معسكر تحفيزي» لسلة أصحاب الهمم قبل آسيوية تايلاند
الرياضي
«معسكر تحفيزي» لسلة أصحاب الهمم قبل آسيوية تايلاند
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©