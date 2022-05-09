تكريم فائزة بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي

العين (الاتحاد)

كرّم معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، في مكتبه بجامعة الإمارات صباح أمس، الطالبة نورة الحمادي، الحاصلة على ماجستير في التربية الابتكارية في كلية التربية - جامعة الإمارات العربية المتحدة، لحصولها على جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المُتميّز في الدورة الـ 24- فئة المُعلّم المتميّز.

وأشاد الرئيس الأعلى للجامعة بالمستوى العملي المتميز لخريجات الجامعة، واللاتي يعكسن المكانة العلمية الرائدة والجهود المتميزة للجامعة من خلال دعم وتحفيز طلبتها على التطوّر والتعليم المُستمر ليكونوا على الدوام في الطليعة، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح.

واختتم بالقول: «نفتخر بأن تحتضن جامعة الإمارات نخبة متميزة من بنات الوطن يحرصن على الإبداع وينظرن إلى المستقبل بطرق مُبتكرة، ويُبرزن الصورة المُشرقة للمرأة الإماراتية القادرة على تحقيق طموحات الوطن وآماله، ويُمثلن دليلاً حيّاً على بعد نظر مؤسس الدولة، رحمه الله، وإيمانه بطاقاتها وإمكاناتها الإبداعية».