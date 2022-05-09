بحضور نهيان بن مبارك.. افتتاح قمة قادة مجلس سامينا
نهيان بن مبارك
10 مايو 2022 00:49
افتتحت "قمة القادة 2022" التي ينظمها مجلس سامينا للاتصالات السلكية واللاسلكية بفندق أتلانتس النخلة بدبي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
وحضر الافتتاح سعادة ماجد المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والراعي الرئيسي لقمة القادة 2022 وهولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات والمهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة اس تي سي /STC/ بالمملكة العربية السعودية وبوكار بي ايه الرئيس التنفيذي لمجلس سامينا بالإضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص ومنهم ستيفن يي رئيس شركة هواوي في الشرق الأوسط وأفريقيا والذين ألقوا كلماتهم الافتتاحية وطرحوا رؤيتهم على الحضور.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن قمة هذا العام تسلط الضوء على مفهوم التكامل - تكامل التقنيات والسحابات الخاصة والعامة وأنظمة معالجة البيانات والبنية التحتية للاتصالات والاستدامة.
وأضاف معاليه: "كانت الوتيرة السريعة للتغيير المطلوب من الاتصالات السلكية واللاسلكية لدعم كل من الأفراد والشركات أثناء تكيفهم مع واقع كوفيد غير مسبوقة.. لقد مررنا للتو بما قد يتضح أنه أحد أسرع معدلات أنظمة الأعمال وتغيير السلوك البشري في العصر الحديث ..يمكننا أن نتوقع من جميع شرائح المجتمع أن يولوا اهتماما أكبر بمرونة خدمات الاتصالات الخاصة بهم وقابليتها للتوسع والموثوقية أكثر من أي وقت مضى".
وأوضح معاليه: "خلال الخمسين عامًا الماضية تحركنا في الإمارات العربية المتحدة بحماس شديد لتطوير قدرتنا التكنولوجية.. وتحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تواصل بلادنا تقدير الكفاءة التكنولوجية لا سيما أنها تدعم التعليم والأعمال والتمويل والبيئة المستدامة والرعاية الصحية والمبتكرة والإنتاجية والازدهار.
من جانبه قال هولين جاو: "عندما بدأنا قياس استخدام الإنترنت في 2005 كانت النسبة 16? وفي عام 2022 بلغ استخدام الأفراد للإنترنت على مستوى العالم 63.. إن الأرقام تتحدث عن نفسها وتظهر التقدم الهائل الذي أحرزناه في الاتصال بغير المتصلين.. ومن بين جميع المعنيين الذين ساهموا في هذا النجاح ينبغي الإشادة بكم قادة سامينا".
وغطت قمة قادة مجلس سامينا 2022 التي استضافتها هواوي وعقدت في دبي تحت رعاية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية السياسات الرئيسية ومجالات التخطيط للاتصال والحياة الرقمية الجديدة كما ناقشت من بين أبرز مواضيعها الشبكات البصرية الكاملة والشبكة الوطنية للنطاق العريض /NBN/ والواجهة المفتوحة بين عناصر الشبكة /OpenRAN/ والالتزام العالمي بالخدمة والبنية التحتية ونماذج الدعم المالي والتمويل وجدول أعمال لجنة النطاق العريض وإجراءات الاتحاد الدولي للاتصالات لإعادة تصور سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأوجه التكامل والتآزر بين السحابة والشبكات والتكنولوجيا المالية والتجارب والتحديات البشرية الجديدة والاستدامة والتوجه نحو صافي الانبعاثات الصفرية والمنصات الفضائية وابتكارات تكنولوجيا الجيل الخامس ومواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوقعات الجيل الأصغر.