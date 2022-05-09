«حقوق الإنسان» في الإمارات تستعرض منجزات الـ 100 يوم

آمنة الكتبي (دبي)

أعلن مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، عن ما تم إنجازه في ختام «خطة المئة يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية لـ«الهيئة»، واستعرض كروز في مؤتمر صحفي عقد أمس في نادي دبي للصحافة، منجزات «خطة المئة يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية والتي استكملت أهدافها بنجاح في 22 أبريل الماضي.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات: «نسعى للعمل من أجل صون حقوق الإنسان وتلبيه متطلباته، وذلك عن طريق سعي (الهيئة) إلى تدشين الشراكات الاستراتيجية، وتعزيزها مع جميع المؤسسات الحكومية التي تدعم حقوق الإنسان، ونحن نعلن ختام المئة يوم، ونقوم بتدشين انطلاقة استراتيجية العمل الحقوقي والمعنية بمعالجة كافة الملفات الحقوقية، وفق أجندة مدروسة ومخرجات ملموسة في إطار المنهجية الاستباقية والأولويات الحقوقية»، لافتاً إلى أن ما تم إنجازه طوال فترة المئة يوم للأعمال التأسيسية والتنظيمية، هو بمثابة وضع حجر الأساس نحو خريطة طريق مستدامة لتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع مقصود كروز: فقد عملنا طوال الفترة الماضية وعلى مدار الساعة على وضع الممكنات وآليات تسريع وتيرة الإنجاز للجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية لتحقيق «الجاهزية المؤسسية» للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تم تحقيق عددٍ من المنجزات التنظيمية والتأسيسية، موضحاً أنه تم عقد 4 اجتماعات رئيسية لمجلس الأمناء، والتي تم من خلالها إصدار القرارات التوجيهية واعتماد اللوائح الداخلية وإقرار الهيكل التنظيمي الرسمي.

وأضاف: كما تم اعتماد «المقر الرئيس» للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على تجهيزه بشكل كامل ليكون متاحاً لاستقبال الجمهور بعد 3 أشهر، وعقد اللقاءات التعريفية مع عددٍ من الوفود الدولية وممثلي البعثات الدبلوماسية في دولة الإمارات، بالإضافة للمشاركة في عدد من الفعاليات الحقوقية داخلياً وخارجياً في إطار الجولات التعريفية بـ«الهيئة»، ومد جسور التواصل وبناء شبكة العلاقات الإستراتيجية.

وبين أنه من بين المنجزات أيضاً الانتهاء من تصميم الموقع الإلكتروني الرسمي، وتدشين حسابات التواصل الاجتماعي والتي ستكون بمثابة أدوات التواصل التفاعلية، وكذلك لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال إطلاق حملات التوعية بشكل دوري، كما تم اعتماد الرقم المجاني وخطة تدشين «مركز الاتصال» والذي سيتم الإعلان عنه وتفعيله بعد 3 أشهر، وفق قائمة من الخدمات المتنوعة والتي تشمل خدمة «تلقي الشكاوى»، وخدمة «المشاركة بالمعلومة»، وخدمة «تقديم المقترحات»، وخدمة «طرح الاستفسارات».

وتابع: بالإضافة لما تم إنجازه في فترة «المئة يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية، فقد عقد مجلس الأمناء الاجتماع الختامي الرابع «للمئة يوم» بتاريخ 21 أبريل 2022م، والذي جاءت مخرجاته على النحو التالي، حيث تم اعتماد قرار الرؤية والرسالة والقيم، واعتماد كل من قرار الهيكل التنظيمي، وقرار عضوية اللجان الدائمة الست واختصاصاتهم، واعتماد اللوائح التنظيمية للموارد البشرية والمالية.

وضع خطة اجتماعات اللجان

قال مقصود كروز: «كما تم تكليف اللجان الدائمة الست للمرحلة المقبلة من العمل الحقوقي، وذلك من خلال وضع خطة اجتماعات اللجان الدائمة الستة للنصف الثاني من عام 2022م، ووضع الخطة التشغيلية للجان الدائمة الست للنصف الثاني من عام 2022م، كما تم إلغاء «اللجنة الاستشارية» المؤقتة و«لجنة الاتصال الاستراتيجي» المؤقتة لاستكمال مهامها بانقضاء مدة «المئة يوم».

وقال كروز: كما تم إلغاء دورة انعقاد اجتماعات أعضاء مجلس الأمناء كل (21) يوماً لاستكمال مهامها بانقضاء مدة«المئة يوم»، وتم اعتماد دورة انعقاد اجتماعات استثنائية لأعضاء مجلس الأمناء كل ثلاثة أشهر والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021م، وبمشاركة الممثلين الخمسة عن الجهات الحكومية والذين ليس لهم حق التصويت، وذلك تماشياً مع قرار رئيس الدولة (22) لسنة 2021م بشأن ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس الأمناء، وبما يتوافق مع مبادئ باريس. وأعلن كروز أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تتيح الفرصة أمام الجميع للانضمام إلى فريق العمل المتميز، بما يضمن التمثيل المتساوي لجميع الشرائح في المجتمع دون أي تمييز، كما ندعو جميع المهتمين من أصحاب الاختصاص بحقوق الإنسان أو الاختصاصات الأخرى التي تخدم الوحدات التنظيمية لدينا بزيارة صفحة «انضم إلينا» بالموقع الإلكتروني للتسجيل.