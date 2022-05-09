«وام» توقع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات إعلامية  في الأوروغواي

مونتيفيديو (وام)

وقعت وكالة أنباء الإمارات «وام» اتفاقيات مع ثلاث مؤسسات إعلامية في جمهورية الأوروغواي بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التبادل الإخباري. جاء ذلك في إطار زيارة وفد «وام» برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة إلى جمهورية الأوروغواي وعدد من دول أمريكا اللاتينية. وقع الاتفاقيات محمد جلال الريسي ومارتن أجوري مدير عام صحيفة إلبايس العريقة، وخافير أوليفيرا مدير عام قناة 4 التلفزيونية، وجيراردو سوتيلو رئيس مجموعة الإعلام الوطنية في أوروغواي.

يأتي توقيع الاتفاقيات انطلاقاً من حرص «وام» على ترسيخ نموذج متطور للتعاون والشراكة مع مختلف وسائل الإعلام العالمية، خاصة مع تنظيم الكونجرس العالمي للإعلام في أبوظبي، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

وأكد محمد جلال الريسي أن دولة الإمارات وجمهورية الأوروغواي ترتبطان بعلاقات صداقة وتعاون متميزة في مختلف المجالات ومنها المجال الإعلامي.. مشيراً إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات مع نخبة من المؤسسات الإعلامية العريقة بالأوروغواي، يسهم في تعزيز أطر التعاون الإعلامي المشترك وتبادل الأفكار والخبرات وإثراء المنظومة الإعلامية في كلا البلدين. وقال: «إن وكالة أنباء الإمارات حريصة على توسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات الإعلامية العالمية خاصة مع تنظيم الكونجرس العالمي للإعلام في أبوظبي نوفمبر المقبل، الذي يشكل منصة إعلامية مهمة لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام في المنطقة والعالم، والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء علاقات شراكة مثمرة ومستدامة بين كافة المؤسسات الإعلامية المشاركة». وأعرب عن تطلعه لمشاركة المؤسسات الإعلامية في جمهورية أوروغواي في هذا الحدث العالمي البارز، في ظل ما تمتلكه من تاريخ عريق من العمل الإعلامي الذي يمتد لعشرات السنين.