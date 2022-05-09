تكريم المتميزين من الجالية الهندية في الإمارات

العين (الاتحاد)

بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي أقيم حفل تكريم لأبناء الجالية الهندية المتميزين في دولة الإمارات بمشاركة جي شينشو راني وزيرة تربية الحيوان في ولاية كيرلا الهندية إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة في مجلس المالايالي العالمي، وذلك بفندق دانات العين.

تخلل الحفل فقرات متنوعة ضمت عروضاً من الثقافة الهندية والفنون الشعبية في ولاية كيرلا من تقديم أبناء الجالية الهندية.وبهذه المناسبة قال الشيخ الدكتور محمد بن حم: العلاقات الإماراتية الهندية تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات بدعم من قيادتي البلدين الصديقين واستناداً إلى إرث تاريخي من الروابط المتينة والتعاون الوثيق والتفاهم المشترك.

وتابع بن حم: تتسم طبيعة العلاقات والترابط بين الإمارات والهند بالخصوصية، وبأنها متجذرة وقديمة قدم الخليج العربي، الذي شهد بدايات حركة التجارة وعبور السفن بين البلدين، وتبادل السلع والمنافع منذ مئات السنين، وتعززت تلك العلاقات ووضع لها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، شكلاً وإطاراً تنسيقياً وتعاوناً واضحاً.

وأكد بن حم بأن العلاقات الإماراتية الهندية أصبحت نموذجاً للعلاقات المتميزة القائمة على الشراكة الاستراتيجية، التي تتجه بقوة وثقة نحو المستقبل.

وفي ختام الحفل كرم الشيخ الدكتور محمد بن حم أبناء الجالية الهندية المتميزين داخل الدولة في مختلف المجالات مشدداً على أنهم شركاء في بناء الوطن يساهمون في تعزيز روح المسؤولية الفردية والمشاركة المجتمعية.