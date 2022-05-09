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«تنمية المجتمع» في أبوظبي تُعلن تمديد منصة «وياكم»
ليلى الهياس
10 مايو 2022 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تمديد مبادرة «ويّاكم»، في مرحلتها الأولى، حتى 31 مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة، وهي المنصة التي لاقت إقبالاً وتفاعلاً من قبل أفراد مجتمع مدينة خليفة، مما تطلب منحهم مزيداً من الوقت وفرصة أكبر لتقديم المزيد من الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية المختلفة.
وأوضحت الدكتورة ليلى عبد العزيز الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، أن منصة «ويّاكم» التي تم إطلاقها منتصف مارس الماضي، استقبلت ما يقارب 80 فكرة مختلفة ومتنوعة في خمسة مجالات تلامس جودة حياة أفراد المجتمع، كالتوازن بين العمل والحياة، الأمن والسلامة الشخصية، السكن، والتواصل الاجتماعي، والرفاه الذاتي، مؤكدةً أن المنصة تعد من المبادرات الرقمية التي تم إطلاقها في سبيل تسريع الجهود نحو دراسة وتحديد الظواهر الاجتماعية بصورة أفضل، وتطوير حلول وتدخلات مبتكرة عن طريق المجتمع، مما يعزز رؤية الدائرة نحو توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن الأفكار التي تم تقديمها اشتملت على 11 فكرة للإسكان، 33 فكرة للتواصل الاجتماعي، 16 فكرة للرفاه الذاتي و12 فكرة تتعلق بكيفية التوازن بين العمل والحياة، 8 أفكار ترتبط بمجال الأمن والسلامة والشخصية. وسيتم تقييم الأفكار جميعها في المرحلة المقبلة من قِبل لجنة متخصصة من الخبراء في القطاع الاجتماعي.

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دائرة تنمية المجتمع
مركز التواجد البلدي
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