5 ملايين درهم من «الشارقة الخيرية» لمحدودي الدخل

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن مساعداتها الشهرية تستهدف فئة المعوزين أصحاب الدخل المحدود بما يضمن لهم الحياة الكريمة ويفي باحتياجاتهم المعيشية، وتعد المساعدة الشهرية بمثابة دعم مادي لأصحاب الدخل البسيط الذين ليس لديهم مصادر أخرى للدخل، وكذلك الأسر المواطنة من كبار السن والمطلقات والأرامل من غير المستفيدين من المساعدات الحكومية.

وتمكنت الجمعية بفضل مساهمات المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء، من تقديم مساعدات شهرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة مالية بلغت 5 ملايين درهم فيما قُدرت أعداد المستحقين بـ 3110 مستفيدين، ووفق التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتنفيذاً للسياسة التي أقرها مجلس الإدارة بما يوفر للمستحقين الحياة الكريمة على أرض شارقة الخير والعطاء.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أن الجمعية تعول على تبرعات المحسنين ومساهماتهم الخيرية لدعم الأسر المستحقة، حيث تضم بين سجلاتها عدداً كبيراً من الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات ممن لا دخل يضمن لهم الحياة الكريمة، وتوفر الجمعية لتلك الحالات مساعدات نقدية بمثابة رواتب شهرية تعينهم على توفير احتياجاتهم الضرورية للمعيشة الكريمة.