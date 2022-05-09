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«زايد الإنسانية» تختتم الموسم الرمضاني
خلال الزيارة (من المصدر)
10 مايو 2022 02:30

أبوظبي (وام)

أنهت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية أعمال موسمها الرمضاني للمساعدات الإنسانية والخيرية بزيارة المنشآت العقابية لتقديم مساعداتها الدورية للنزلاء. وشملت المساعدات 12 ألف نسخة من الكتب الهادفة في الثقافة العامة والدينية لتكون زاداً معرفياً ولتزويد المكتبات في المنشآت العقابية بإصدارات المؤسسة، إضافة إلى 2000 حقيبة لكل نزيل و9000 سجادة صلاة. 
وبذلك تكون المؤسسة قد اختتمت المساعدات الرمضانية المكثفة هذا العام، من مير رمضاني وكوبونات للأسر المتعففة، ووجبات رمضانية وتمور وسجادات صلاة وسلال غذائية وصلت إلى آلاف الأسر.
وقال حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة: سعت المؤسسة، لمضاعفة المساعدات لتبقى الإمارات منارة للمساعدات الإنسانية وفي طليعة الدول لتعزيز كرامة الإنسان داخل الدولة وخارجها.

زايد الإنسانية
الإمارات
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
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