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عبدالرحمن العويس: القطاع الصحي درع لحماية صحة الوطن
عبدالرحمن العويس
10 مايو 2022 02:30

دبي (الاتحاد) 

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الاحتفال بيوم الإمارات الطبي يمثل مناسبة تتوحد فيها قلوب شعب الإمارات للتعبير عن الوفاء والعرفان والتقدير للكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية؛ تقديراً لجهودهم وتفانيهم وكفاءة عملهم في حماية صحة المجتمع بما يخدم المصلحة العليا للوطن. وقال معاليه: «إنهم جديرون بالإشادة بمآثرهم وعطائهم، ولتبقى مكانتهم حية في ذاكرة الوطن، وقد أوصلونا إلى بر الأمان والتعافي. وتشكل إنجازاتهم مثالاً على الشجاعة والإيثار والتضحية، وهي القيم الراسخة والمتأصلة في المجتمع، والتي قام عليها نهج الإمارات منذ الاتحاد».
وأشار معاليه إلى أن تخصيص يوم للاحتفاء بجميع أفراد المنظومة الصحية وعلى جميع المستويات، بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة، يأتي لتعزيز قيم الاستدامة والرؤية المستقبلية في مسيرة الدولة، مستندة على الإنجازات والمكتسبات، وقد جسّد هؤلاء الأبطال في مختلف أنحاء الدولة، معاني العطاء والإنسانية، وقدموا مصدر إلهام للجميع، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، والتكاتف بروح الفريق الواحد في مواجهة «الجائحة»، ما جعل الإمارات تتبوأ الصدارة في الاستجابة بكفاءة وفاعلية.

عبدالرحمن العويس
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