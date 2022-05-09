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محمد سليم العلماء: كوادرنا الصحية أبطال يستحقون التكريم
محمد العلماء
10 مايو 2022 02:29

دبي (الاتحاد) 

قال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «إن «يوم الإمارات الطبي» مناسبة وطنية نعبر من خلالها عن شكرنا وتقديرنا للكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية لجهودهم الاستثنائية وتضحياتهم الإنسانية من أجل الحفاظ على صحة المجتمع وسلامته»، مشيراً إلى أن «هذه المناسبة تمثل صفحة مشرقة في مسيرة دعم الكوادر الصحية وتحفيزهم لمواصلة جهودهم متزودين بالدعم غير المحدود والطاقة الإيجابية من القيادة الحكيمة». وأشار العلماء إلى أن الجهود الرائدة التي بذلتها كوادرنا الصحية «خط دفاعنا الأول»، وتفانيهم وإخلاصهم بالعمل، شكّل مصدر فخر واعتزاز لنا، إذ قدموا للعالم أجمع نماذج ملهمة في تجسيد أسمى أخلاقيات المهن الصحية الإنسانية، مشيراً إلى أن الكوادر الصحية في الإمارات استطاعت أن تقدم نقلة نوعية في القطاع الطبي، وتساهم في تعزيز المسيرة التنموية الرائدة للمنظومة الصحية في الدولة؛ بفضل القيادة الحكيمة التي حرصت على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع لدعم الكوادر الطبية. وعبّر وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بالغ شكره وتقديره، وثنائه على الجهود المميزة التي تبذلها كوادرنا الصحية للتصدي لجائحة «كوفيد -19»، فهم أبطال يستحقون التكريم.

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