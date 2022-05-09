الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«أبوظبي للصحة العامة» يطلق ورش عمل حول المعلومات الغذائية
«أبوظبي للصحة العامة» يطلق ورش عمل حول المعلومات الغذائية
10 مايو 2022 02:30

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، الأول من نوعه في المنطقة، والذي يهدف إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها، من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، عن إطلاق أول سلسة من ورش العمل في إطار برنامج «صحي»، تهدف إلى تدريب المؤسسات الغذائية الفندقية على عرض المعلومات الغذائية ضمن قوائم الطعام المقدمة للمستهلكين.
ويهدف برنامج «صحي» الذي قدمه مركز أبوظبي للصحة العامة إلى تدريب 600 مؤسسة غذائية فندقية مسجلة لدى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على عرض معلومات السعرات الحرارية والمكونات الغذائية الكلية في قوائم الطعام التي تقدمها، لتثقيف أفراد المجتمع، وتمكينهم من اتخاذ قرارات وخيارات غذائية سليمة، واتباع أنماط الحياة الصحية. ويأتي برنامج «صحي» انسجاماً مع التزام مركز أبوظبي للصحة العامة بدعم برامج ومبادرات الصحة العامة، اعتماداً على التعاون المشترك مع مجموعة واسعة من الهيئات والمؤسسات في إمارة أبوظبي.
وقالت الدكتورة مريم الواحدي، مدير إدارة صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: «تدرك غالبية الناس أن تناول عدد كبير من السعرات الحرارية قد يؤدي إلى زيادة الوزن وعواقب صحية أخرى. ولذا، من الضروري تحديد عدد السعرات الحرارية في الوجبات التي نتناولها لضمان صحتنا، والحفاظ على نظام غذائي صحي ووزن ملائم. وستتيح هذه المبادرة فرصة لتمكين المجتمع من اتخاذ قرارات غذائية سليمة. ولن تقتصر فائدة المبادرة على إطلاع المستهلكين حول عدد السعرات الحرارية فحسب، فهي غير كافية لمعرفة القيمة الصحية للوجبات، بل ستتيح لهم معرفة المكونات الغذائية الكاملة، مثل الدهون والبروتينات والكربوهيدرات». وسيشرف مركز أبوظبي للصحة العامة على تطبيق الإرشادات التوجيهية الخاصة بطريقة عرض المعلومات الغذائية، بما يضمن توحيد الأسلوب المتبع في جميع المؤسسات في أبوظبي. كما سيعمل البرنامج على توجيه المؤسسات المشاركة من خلال المواد التثقيفية والتعليمية حول استخدام برنامج التحليل الرقمي للأغذية لضمان تحقيق الأهداف الشاملة للبرنامج.
كما سيواصل مركز أبوظبي للصحة العامة جهوده الهادفة لتمكين جميع المؤسسات الغذائية المشاركة من خلال تنظيم الاجتماعات الدورية لمتابعة تقدم البرنامج، وتمكين وصول المؤسسات لأحدث برامج تحليل التغذية الرقمية، وتنظيم الزيارات الميدانية التدريبية.

مركز أبوظبي للصحة العامة
أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
عبدالله بن طوق (وسط) وأحمد بالهول وأحمد البنا خلال الجلسة
الاقتصادي
الإمارات والهند تستعرضان فرص الاستثمار بين البلدين
اليوم 16:57
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
الرياضي
«الزعيم» يجدد عقد ريبروف والتوقيع قبل مباراة «التتويج»
اليوم 16:53
جماهير «الأمة العيناوية» تعزف «أنشودة النصر»
الرياضي
جماهير «الأمة العيناوية» تعزف «أنشودة النصر»
اليوم 16:50
أحمد بن محمد يطالب أعضاء بعثة «الألعاب الخليجية» بالصدارة
الرياضي
أحمد بن محمد يطالب أعضاء بعثة «الألعاب الخليجية» بالصدارة
اليوم 16:48
«معسكر تحفيزي» لسلة أصحاب الهمم قبل آسيوية تايلاند
الرياضي
«معسكر تحفيزي» لسلة أصحاب الهمم قبل آسيوية تايلاند
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©