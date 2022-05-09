«أبوظبي للصحة العامة» يطلق ورش عمل حول المعلومات الغذائية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، الأول من نوعه في المنطقة، والذي يهدف إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها، من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، عن إطلاق أول سلسة من ورش العمل في إطار برنامج «صحي»، تهدف إلى تدريب المؤسسات الغذائية الفندقية على عرض المعلومات الغذائية ضمن قوائم الطعام المقدمة للمستهلكين.

ويهدف برنامج «صحي» الذي قدمه مركز أبوظبي للصحة العامة إلى تدريب 600 مؤسسة غذائية فندقية مسجلة لدى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على عرض معلومات السعرات الحرارية والمكونات الغذائية الكلية في قوائم الطعام التي تقدمها، لتثقيف أفراد المجتمع، وتمكينهم من اتخاذ قرارات وخيارات غذائية سليمة، واتباع أنماط الحياة الصحية. ويأتي برنامج «صحي» انسجاماً مع التزام مركز أبوظبي للصحة العامة بدعم برامج ومبادرات الصحة العامة، اعتماداً على التعاون المشترك مع مجموعة واسعة من الهيئات والمؤسسات في إمارة أبوظبي.

وقالت الدكتورة مريم الواحدي، مدير إدارة صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: «تدرك غالبية الناس أن تناول عدد كبير من السعرات الحرارية قد يؤدي إلى زيادة الوزن وعواقب صحية أخرى. ولذا، من الضروري تحديد عدد السعرات الحرارية في الوجبات التي نتناولها لضمان صحتنا، والحفاظ على نظام غذائي صحي ووزن ملائم. وستتيح هذه المبادرة فرصة لتمكين المجتمع من اتخاذ قرارات غذائية سليمة. ولن تقتصر فائدة المبادرة على إطلاع المستهلكين حول عدد السعرات الحرارية فحسب، فهي غير كافية لمعرفة القيمة الصحية للوجبات، بل ستتيح لهم معرفة المكونات الغذائية الكاملة، مثل الدهون والبروتينات والكربوهيدرات». وسيشرف مركز أبوظبي للصحة العامة على تطبيق الإرشادات التوجيهية الخاصة بطريقة عرض المعلومات الغذائية، بما يضمن توحيد الأسلوب المتبع في جميع المؤسسات في أبوظبي. كما سيعمل البرنامج على توجيه المؤسسات المشاركة من خلال المواد التثقيفية والتعليمية حول استخدام برنامج التحليل الرقمي للأغذية لضمان تحقيق الأهداف الشاملة للبرنامج.

كما سيواصل مركز أبوظبي للصحة العامة جهوده الهادفة لتمكين جميع المؤسسات الغذائية المشاركة من خلال تنظيم الاجتماعات الدورية لمتابعة تقدم البرنامج، وتمكين وصول المؤسسات لأحدث برامج تحليل التغذية الرقمية، وتنظيم الزيارات الميدانية التدريبية.