مدير إدارة الموارد في صندوق الاستثمار الاجتماعي في «معاً» لـ«الاتحاد»: أدوات مبتكرة لاستدامة الأولويات الاجتماعية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد خالد الرميثي مدير إدارة الموارد في صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أن إطلاق الحملة الرمضانية «لدارنا نساهم» في شهر رمضان المبارك؛ لأنه يمتاز بطابعه الروحاني المرتبط بالعطاء، وهو الأمر الذي تحرص هيئة «معاً» على البناء عليه من خلال تزويد أفراد المجتمع بأدوات مبتكرة تمكنهم من المساهمة بطريقة مستدامة تجاه الأولويات الاجتماعية التي وضعتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والتي تغطي مجالات مختلفة في قطاعات الصحة والبيئة والتعليم ودمج أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين مع مجتمعهم، وغير ذلك من الأولويات.

وتابع: أطلقنا حملة رمضانية مبتكرة انطلقت من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 2022، تحت شعار «لدارنا نساهم» موضحاً أن الحملة تهدف إلى إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للمساهمة في إيجاد التمويل اللازم لدعم ومعالجة الأولويات الاجتماعية المحددة في أبوظبي، وتتميز حملة «لدارنا نساهم» بارتباطها ودعمها لتوجهات حكومة أبوظبي وقيادتها الرشيدة حول ترسيخ مبادئ العمل الخيري المستدام، والمسؤولية المجتمعية، وتعزيز التطوع والمشاركة المجتمعية بين أفراد المجتمع، الأمر الذي يتيح المجال بشكل أكبر أمام هيئة «معاً» للتقديم المزيد من الابتكارات الاجتماعية الرامية لتحقيق أثر اجتماعي مستدام وطويل الأمد على مختلف مكونات مجتمع الإمارة.

خالد الرميثي

وقال الرميثي: «تقوم هيئة المساهمات المجتمعية معاً بدور رئيسي في تمكين وترسيخ نهج متعدد الأطراف يضم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، من خلال بناء شبكة قوية من الشركاء الساعين للارتقاء بحياة السكان في إمارة أبوظبي، وتحرص (الهيئة) على التخطيط للمبادرات والبرامج التي تطلقها بدقة في كل مرحلة وبصورة تعود بأكبر قدر ممكن من النفع على الفئات المستهدفة. وترتكز أعمال هيئة معاً على 5 ركائز استراتيجية تشمل برنامج الحاضنة والمسرع الاجتماعي، والعقود الاجتماعية، وصندوق الاستثمار الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، وكذلك إدارة التواصل والشراكات».

وتابع: «توفر حملة «لدارنا نساهم» لكافة الراغبين في البذل والعطاء في شهر رمضان المبارك، فرصة الانضمام إلى قائمة المساهمين في تمويل مختلف المشاريع والمبادرات المرتبطة بمعالجة الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي كالرعاية الصحية والتعليم، وغيرها من التحديات الاجتماعية المحددة. وتعد التوجهات الواضحة لهيئة معاً والخبرات المتخصصة ضامناً أساسياً على تعظيم الأثر الإيجابي لهذه المساهمات السخية على اختلاف قيمتها».

ولفت الرميثي إلى أنه يمكن المشاركة في الحملة، حيث تتوزع هذه المنصات الإلكترونية التفاعلية المبتكرة الخاصة بالحملة في مواقع حيوية موزعة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي كالمراكز التجارية، أو من خلال زيارة رابط الموقع الإلكتروني https://fundraise.maan.gov.ae/.

وأضاف: تتوزع المنصات الإلكترونية التفاعلية المنتشرة في عددٍ من المراكز التجارية، وغيرها من المواقع الحيوية في أبوظبي، تتيح لأفراد المجتمع فرصة المساهمة بمبلغ 15 درهماً في كل مرة، بحيث يمكن تكرار عملية المساهمة وفق رغبة كل مساهم. كما تتيح هيئة «معاً» لأفراد المجتمع تقديم مساهماتهم المالية وبالمبالغ التي يرغبون بها دعماً لإيجاد الحلول المستدامة للأولويات الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني https://fundraise.maan.gov.ae/.، وبالإضافة إلى المساهمة عبر الرسائل النصية على الأرقام التالية: 6658 (50 درهماً) و6652 (30 درهماً) و6653 (20 درهماً)

وتابع: إن المساهمات المالية وعائدات حملة «لدارنا نساهم» ستذهب إلى مختلف مشاريع وحملات هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» التي تعالج الأولويات الاجتماعية، بما في ذلك المرتبطة بالتعليم والصحة، وغيرها.

وأضاف: لم تدخر هيئة المساهمات المجتمعية معاً جهداً في خلق الفرص لتحقيق تأثير اجتماعي حقيقي من خلال الاستفادة من الأدوات والموارد المتاحة لابتكار حلول اجتماعية تعزز رفاهية أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، ووفقاً لتقرير الأثر الاجتماعي الصادر عن «الهيئة» لعام 2021، فقد تمكنت «الهيئة» من توجيه 36 مليون درهم إماراتي خلال عام 2021 لدعم الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، في حين استفاد نحو 32 ألف مواطن ومقيم في أبوظبي من المبادرات والبرامج والخدمات التي تقدمها «الهيئة».

وأكد الرميثي أن هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» تسعى إلى حشد المساهمات من الأفراد والمؤسسات، وتوجيهها لبرامج الأثر الاجتماعي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى إيجاد حلول مستدامة للأولويات الاجتماعية، ولهذا ومن خلال هذه الحملات والبرامج والمبادرات تساهم «الهيئة» في بناء مجتمع يمتاز بالمرونة والاستدامة. ولفت إلى أنه ووفقاً لتقرير الأثر الاجتماعي الصادر عن «الهيئة» للعام 2021، فقد استقطبت «الهيئة» خلال عام 2021 إلى نحو 622 ألف فرد من مجتمع إمارة أبوظبي و12 مؤسسة، ساهموا بمبلغ بحوالي 29 مليون درهم لدعم مشاريع ومبادرات وبرامج «الهيئة» المرتبطة بشكل أساسي بالأولويات الاجتماعية في أبوظبي.

مساعدات

وبين أن هيئة «معاً» استطاعت خلال عام 2021 فيما يتعلق بتقرير الأثر الاجتماعي الصادر عن «الهيئة» للعام 2021، تقديم المساعدة لألفين و630 مستفيداً من برامج الأولوية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، كما استقطبت نحو 337 متطوعاً مشاركاً مع «الهيئة»، حيث يتوزع المستفيدون على برنامج رحلة أجيال، وبرنامج غاية، وبرنامج لنتواصل التي تعالج الأولويات الاجتماعية لإمارة أبوظبي.

وقال الرميثي: تفخر هيئة «معاً» بدورها الملهم والريادي في الدفع بالبيئة الاجتماعية لإمارة أبوظبي نحو المزيد من التطور والابتكار، وتعتبر ركيزة المشاركة المجتمعية في «معاً» أحد المنطلقات الأساسية لما تم تحقيقه من إنجازات، إذ تعمل على تمكين أفراد المجتمع من لعب دور فعال وحيوي من خلال الشراكات وفرص التطوع وتصميم الحلول التي تعالج التحديات الاجتماعية، وتهدف إلى تشجيع الأفراد على إحداث فرق في مجتمعاتهم، وتعزيز الشعور بالمسؤولية وبناء النظام البيئي التطوعي في أبوظبي.

وتابع: تساهم ركيزة المشاركة المجتمعية في «معاً» في تسهيل المشاركة المجتمعية في وضع البرامج الخدمات التي تعالج التحديات الاجتماعية، فمن خلال خلق فرص العمل التطوعي الهادفة والشراكات، بحيث يمكن لأفراد المجتمع أن يلعبوا دوراً رئيساً في إحداث التغيير الإيجابي في أبوظبي، وهيئة «معاً» تجعل ذلك ممكناً من خلال إقامة الشراكات مع الشركات الخاصة والحكومية ومؤسسات القطاع الثالث لضمان توفير فرص التطوع الهادفة إلى تحقيق أثر اجتماعي مستدام وإيجابي.