57 ألف مستخدم للمركبات المستأجرة بالساعة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

بلغ عدد مستخدمي خدمة تأجير المركبات بالساعة 57 ألف مستخدم لمركبات يو درايف، وإي كار، بواقع عدد 83.5 ألف رحلة، ويوجد في إمارة أبوظبي 265 مركبة تابعة لأسطول خدمة تأجير المركبات بالساعة، والتي يشغلها شركتان مرخصتان لدى مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل. وخدمة تأجير المركبات بالساعة هي خدمة ذكية تمكّن المتعامل من خلال تطبيق ذكي على الهاتف المحمول من تحديد السيارة الأقرب إليه لاستئجارها والانطلاق بها والدفع وفق الاستخدام.

وأشار مركز النقل المتكامل إلى أن توفير هذه الخدمة يأتي في إطار الجهود المبذولة لإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي، توفر خدمات نوعية بطريقة سهلة وقريبة من المتعاملين.

وتشجع هذه الخدمة المجتمع على التوجه نحو أساليب النقل الذكي، وتسهم في الحد من اقتناء المركبات الخاصة، وتقليل الازدحام المروري، والحفاظ على بيئة نظيفة، كما تشكل فرصة للزائرين من سياح ورجال أعمال للتنقل من مكان لآخر في الإمارة بكل يسر وسهولة.

وتتوافر خدمات تأجير المركبات بالساعات على مدار اليوم وطوال الأسبوع في مناطق مختلفة عبر إمارة أبوظبي، كما تتوفر بها العديد من المميزات لتشجيع المستخدم على تغيير نمط تنقله والبدء بمشاركة المركبات من مثل: إمكانية الدفع لكل دقيقة أو الاستئجار على المدى الطويل «يومياً أو أسبوعياً» حسب الرغبة، توفر تشكيلة واسعة من المركبات العادية أو الكهربائية أو الفاخرة، إضافة إلى توفر المركبات في المناطق السكنية والعديد من المناطق الأخرى، وإمكانية تسلم وإرجاع المركبة في أي مكان، وأسعار مناسبة للخدمة التي تتراوح من: 0.65- 120 فلساً في الدقيقة، بالإضافة إلى مجانية الوقود والمواقف والتأمين. وشهد نوفمبر الماضي الإعلان عن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في الإمارة، والتي تحتوي على الشروط والضوابط المنظمة لممارسة نشاط تأجير المركبات بالساعات، والالتزامات المترتبة على الجهات المشغلة ومستخدميها والمخالفات والغرامات في حالة عدم الالتزام.

مهام إصدار التصاريح والموافقات

وفقاً للائحة يتولى مركز النقل المتكامل مهام إصدار التصاريح والموافقات اللازمة للجهات التي ترغب في مزاولة هذا النشاط، وتنظيم العمل في هذا القطاع، والرقابة والإشراف على تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية وضمان الالتزام بها. ويُحظر على أي جهة أو شخص مزاولة هذا النشاط إلا بموجب الحصول على موافقة من دائرة التنمية الاقتصادية وتصريح مسبق من مركز النقل المتكامل مع التقيّد باشتراطات وإجراءات إصدار التصريح.

كما يُحظر مزاولة هذا النشاط إلا بوساطة المركبات المُرخص لها بذلك من مركز النقل المتكامل وفي المناطق المصرح بها مع إنشاء سجلات الصيانة الدورية للمركبة، كما يجب أن تُقدم الخدمة بموجب عقد امتياز بين الجهة الراغبة في مزاولة هذا النشاط والمركز، يبيّن حقوق والتزامات الطرفين، مع الحاجة إلى تجديد تصريح مزاولة الخدمة خلال «30» يوماً من تاريخ انتهائه. يُلزم القرار الصادر بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات، مستأجر المركبة بأن يحمل رخصة قيادة معترفاً بها، والتسجيل في التطبيق الذكي للجهة المشغلة المصرح لها، والالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة للسير والمرور في الإمارة، فضلاً عن استخدام المركبة، وفقاً للعقد المبرم بينه والجهة المؤجرة، وإبلاغ الجهات المعنية عن الأشياء التي يُعثر عليها في المركبة، وعدم السماح للغير بقيادتها.