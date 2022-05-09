«إسعاف دبي» تشارك في مبادرة بيئية

دبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في مبادرة «دبي تبادر» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها وإحداث تغيير من شأنه الحفاظ على البيئة.

وقال فاروق المعيني -مدير إدارة الدعم المؤسسي بالإنابة: «نؤمن بضرورة تضافر الجهود على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة للحفاظ على استدامة الموارد، من خلال تبني استراتيجيات وممارسات من شأنها الحفاظ على البيئة، لذلك قمنا بتوفير عبوات المياه الزجاجية للضيوف، وإيقاف استخدام العبوات البلاستيكية.