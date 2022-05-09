«كهرباء الشارقة» تطلق وثيقة السلوك المهني والأخلاقيات الوظيفية

الشارقه (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وثيقة السلوك المهني والأخلاقيات الوظيفة، بهدف تنمية الثقافة المؤسسية للموظفين، ودعم القيم المهنية وتنمية روح المسؤولية لديهم، بما ينعكس إيجابياً على روح الإنتاجية، وضماناً لتعزيز المعايير الأخلاقية والقيم المهنية للموظفين بهدف رفع الأداء، انطلاقاً من رؤية واستراتيجية الهيئة، وحرصها على الارتقاء للوصول لمعايير التميز والجودة لخدمة أفراد المجتمع.

وأوضح سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذه الوثيقة تم إعدادها كقاعدة معرفية لجميع الموظفين العاملين في الهيئة، وتتضمن القيم الأساسية التي يجب على الموظف أن يعمل في إطارها، والتي تحكم سلوكه المهني والوظيفي، والقيم التطويرية التي تسعى الهيئة من خلالها لتقديم أعلى مستويات الخدمة، وتنمية وتطوير القيم المهنية والأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي للموظف.

وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت عدداً من القيم الأساسية للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة تشمل الصدق والأمانة والموضوعية والحيادية والاقتصاد والنزاهة والولاء والكفاءة والامتياز والريادة والشفافية والعدالة والمساواة.

وأكد أنه تم عقد سلسلة ورش تدريبية افتراضية لكافة المستويات الوظيفية، لتعريفهم بالمبادئ والقيم التي تضمنتها الوثيقة والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم، مشيراً إلى أن التزامات الهيئة بالوثيقة تضمنت اطلاع كافة موظفيها على قواعد أخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي الواردة في الوثيقة، وتعريفهم بالسلوكيات الواجب مراعاتها أثناء تأديتهم لمهامهم وواجباتهم الوظيفية وتهيئة البيئة المناسبة للموظفين، ومعاملة جميع الموظفين بعدالة ومساواة وتوفير التدريب الجيد لتنمية المهارات ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب، طبقاً لطبيعة المهنة والدراسة ولمصلحة العمل ووضع تعليمات واضحة وصريحة لاستثمار الوقت وإدارته لزيادة الكفاءة الإنتاجية للموظف وتوفير بيئة مناسبة ومحفزة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تضمنت الوثيقة عدداً من الواجبات التي يجب أن يلتزم بها المديرون والفئة الإشرافية، شملت الالتزام بقيم الإطار العام لأخلاقيات الوظيفة وسلوكيات العمل، وأن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه والتعامل معهم دون محاباة أو تمييز وتوعية الموظفين والتأكد من تطبيقهم لقيم أخلاقيات وسلوكيات العمل ضمن القوانين واللوائح المعتمدة، واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية للحد من المخالفات أو التجاوزات التي تمس بأخلاقيات المهنة والسلوك الوظيفي، والتنسيق مع الإدارة القانونية والإدارات أو اللجان المعنية في الهيئة لإبداء الرأي والبت في مواضيع التجاوزات بحيادية.