242 ألف درهم لسيدة تعرضت للنصب والاحتيال

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تعرضت سيدة إلى النصب والاحتيال من قبل أشخاص آخرين، بعد أن قاموا بسحب مبلغ 192 ألف درهم من حسابها وتحويل المبلغ إلى حساباتهم الشخصية، وهو ما دفع السيدة إلى رفع دعوى قضائية طالبت من خلالها بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 192 ألف درهم وإلزامهم بالتضامن بتعويضها بمبلغ 200 ألف درهم وإلزامهم بالفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب على سند من القول إن المدعى عليهم قاموا بالنصب والاحتيال عليها، وتمكنوا من سحب مبلغ 192 ألف درهم من حسابها وقد تمت إدانتهم جزائياً، مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يردوا للمدعية مبلغ (192 ألف درهم) مائة واثنين وتسعين ألف درهم. وثانياً: إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية مبلغ (50 ألف درهم) خمسين ألف درهم، كتعويض مادي، وألزمت المدعى عليهم بالتضامن بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وأكدت في حيثيات حكمها أن طلب المدعية بطلب إلزام المدعى عليهم بأن يردوا لها مبلغ 192 ألف درهم، وكان البين من الحكم الجزائي المرفق أن المدعى عليهم قاموا بسحب ما مجموعه مبلغ 192 ألف درهم من حساب المدعية دون وجه حق ثم قاموا بتحويله لحساباتهم وكان المدعى عليهم لم يمثل أياً منهم ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة ما تدعيه المدعية من قيامهم بأخذ هذا المبلغ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامهم بأن يردوا لها المبلغ الذي قاموا بسحبه دون وجه حق وقدره 192 ألف درهم. وحيث إنه عن طلب التعويض المادي، فإن المحكمة ترى أن تعويض المدعية عن كافة الأضرار المادية كافياً في مبلغ 50 ألف درهم وبه تقضي المحكمة.