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تعزيز وعي سائقي «الدليفري» في أبوظبي بالقيادة الآمنة
خلال إحدى فعاليات التوعية لسائقي «الدليفري» في أبوظبي (من المصدر)
10 مايو 2022 02:30

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي واللجنة المشتركة للسلامة المرورية، ورش توعية لسائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات حول قواعد السلامة المرورية، وتفادي الحوادث المرورية ومسبباتها والآثار والخسائر الناجمة عنها. وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، أن الورش ركزت على تعزيز نشر السلامة لهذه الفئة من مستخدمي الطريق، وتضمنت محاضرات تثقيفية وعرض فيديوهات توعية لحوادث الدراجات النارية لشركات توصيل الطلبات «شركة طلبات وشركة ديليفرو وشركة نون».
وذكر أنه تم التعريف بأهم أسباب الحوادث التي تسببت بها دراجات التوصيل ومخاطر السلوكيات الخاطئة المرتكبة من بعض سائقي دراجات توصيل الطلبات، والتي تتسبب في إرباك حركة السير أو وقوع الحوادث المرورية. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بنشر ثقافة السلامة المرورية والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة.
وشدد على أهمية الالتزام بقواعد المرور واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، مثل التأكد من صلاحية مصابيح الإضاءة والصيانة الدورية للدراجة، وأهمية ترك مسافة أمان بين الدراجة والمركبات الأخرى، والالتزام بمسار الطريق، وعدم تغييره بشكل مفاجئ، أو تجاوز السرعات المحددة على الطريق، وعدم الدخول إلى الأماكن الممنوعة.
وقالت المهندسة سمية سعيد النيادي رئيس محور التدريب والتعليم والتوعية في لجنة السلامة المرورية ورئيس قسم السلامة المرورية في مركز النقل المتكامل: إن ورش التوعية هذه استهدفت ما يقارب 300 سائق.

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