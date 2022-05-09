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ملتقى عربي لأصحاب الهمم
ملتقى عربي لأصحاب الهمم
10 مايو 2022 02:29

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس أصحاب الهمم ومبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، ملتقىً عربياً بمناسبة عيد الفطر السعيد، تحت شعار «عيدكم فرح وسرور» بمشاركة جمعية أهالي أصحاب الهمم، والعاملين وأبناء العاملين وعائلاتهم، ودول عربية عدة.
ويأتي الملتقى في إطار دعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي لإسعاد المجتمع، ومنهم فئة أصحاب الهمم، بالتعاون مع الشركاء لإطلاق حملات ومبادرات تسعد هذه الفئة وتعزز دمجها في المجتمع، وتفعيلاً لاستراتيجية دبي (مجتمعي، مكان للجميع) لتكون دبي صديقة بالكامل لأصحاب الهمم.
وتضمن الملتقى عروضاً لاحتفالات الشعوب العربية وعادات كل دولة وتقاليدها في العيد، ومنهم جمهورية مصر العربية، وتونس، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، واليمن، كما شارك أصحاب الهمم بمواهبهم في مجالات مختلفة.
وفي الختام، أعرب المشاركون عن سعادتهم بهذا الملتقى، موجهين شكرهم وامتنانهم لشرطة دبي.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
أصحاب الهمم
عيد الفطر
مجلس أصحاب الهمم
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