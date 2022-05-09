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31 حادثاً مرورياً و129 ألف مكالمة سجلتها «شرطة دبي» خلال عطلة عيد الفطر
31 حادثاً مرورياً و129 ألف مكالمة سجلتها «شرطة دبي» خلال عطلة عيد الفطر
10 مايو 2022 02:30

دبي (الاتحاد)

قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن مرور دبي سجلت خلال عطلة عيد الفطر السعيد، والتي امتدت من 2 وحتى 8 من مايو الجاري، (31) حادثاً مرورياً، توفي جراءها 3 أشخاص، وأُصيب (30) آخرون بإصابات متفاوتة. وتفصيلاً، قال العميد سيف المزروعي، إن شرطة دبي حرصت على تأمين الطرق خلال عطلة عيد الفطر، بخطة انتشار مكثفة في الطرق السريعة والشوارع الداخلية، وكذلك المناطق التي شهدت فعاليات وإقبالاً من الجماهير، مثل تلك التي تحوي المراكز التجارية والترفيهية والأسواق، لافتاً إلى أن الحوادث التي وقعت خلال العطلة أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة (30) شخصاً، منها (4) بالغة و(20) متوسطة و(6) بسيطة.

  • سيف مهير المزروعي
    سيف مهير المزروعي

وأوضح أن معظم الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في تلك الحوادث لمخالفات مرورية متنوعة، منها السرعة الزائدة، القيادة بطيش وتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم الانتباه، والانحراف المفاجئ، بالإضافة إلى المخالفات الخطرة الأخرى.

128 ألف مكالمة
وقال العقيد محمد عبد الله المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالنيابة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن شرطة دبي تلقت خلال الفترة ذاتها من عطلة عيد الفطر السعيد، 128 ألفاً و775 مكالمة هاتفية، منها 118 ألفاً و78 مكالمة هاتفية على رقم الطوارئ (999)، و10 آلاف و697 مكالمة على مركز الاتصال (901).
وبين العقيد محمد المهيري أن مركز الاتصال استقبل 1276 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و1730 رسالة من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، حيث طرح المتعاملون العديد من الاستفسارات والاقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال، وأجابوا عنها بشكل فوري وبمهنية عالية.

  • محمد المهيري
    محمد المهيري

وأضاف العقيد محمد المهيري، أن إدارة مركز القيادة والسيطرة، سجلت العديد من الحوادث المرورية تراوحت ما بين البسيطة والبالغة، مناشداً جميع السائقين ومستخدمي الطريق الابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند قيادة المركبة وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات، والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خاصة في مناطق عبور المشاة وفي الأحياء السكنية.
وناشد العقيد محمد المهيري الجمهور عدم الاتصال بالرقم (999) إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع، والتي يقدمها ضباط وأفراد شرطة مؤهلون في الرد على المكالمات ومساعدة الجمهور وإسعادهم، مؤكداً أن مركز القيادة والسيطرة يتمتع بأهمية قصوى وطبيعة عمل حساسة، كونها المستجيب الأول للبلاغات الطارئة؛ لذلك وجب التنويه بضرورة الاتصال فقط في الحالات الطارئة على الرقم 999.

دبي
شرطة دبي
الإمارات
عيد الفطر
إجازة عيد الفطر
سيف مهير المزروعي
محمد المهيري
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