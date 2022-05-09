الإمارات تعتمد نظاما لتأمين «العاطلين عن العمل»

الاتحاد - أبوظبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نظاما للتأمين ضد التعطل عن العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "اعتمدنا اليوم أيضاً نظاماً للتأمين ضد التعطل عن العمل.. وهدفه تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل.. والهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع".

واعتمدنا اليوم أيضاً نظاماً للتأمين ضد التعطل عن العمل .. وهدفه تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل .. والهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع pic.twitter.com/3l41VjBvvA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 9, 2022

وأضاف سموه "اعتمدنا اليوم أيضاً منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا الوطنية.. لتوفير مرونة واستقلالية أكبر لهم.. مع وضع مؤشرات أداء واضحة لعملهم وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات.. ويدعمها في تحقيق أهدافها التعليمية".

واعتمدنا اليوم أيضاً منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا الوطنية … لتوفير مرونة واستقلالية أكبر لهم .. مع وضع مؤشرات أداء واضحة لعملهم وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات.. ويدعمها في تحقيق أهدافها التعليمية pic.twitter.com/66q3wtKePg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 9, 2022

وتابع سموه "‏كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء قراراً يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال لدينا وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع.. مع نشر وقائع هذه المخالفات.. والهدف رفع الوعي الاستثماري.. وحماية أسواقنا المالية.. وردع المخالفين.. وضمان حماية كافة المستثمرين".