الإمارات تعتمد نظاما لتأمين «العاطلين عن العمل»

واعتمدنا اليوم أيضاً نظاماً للتأمين ضد التعطل عن العمل .. وهدفه تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل .. والهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع pic.twitter.com/3l41VjBvvA— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 9, 2022
واعتمدنا اليوم أيضاً منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا الوطنية … لتوفير مرونة واستقلالية أكبر لهم .. مع وضع مؤشرات أداء واضحة لعملهم وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات.. ويدعمها في تحقيق أهدافها التعليمية pic.twitter.com/66q3wtKePg— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 9, 2022
وفي القطاع البيئي اعتمدنا تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزيرة التغير المناخي وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والهدف وضع الخطط القطاعية العامة للتعامل مع آثار التغير المناخي والتكيف مع آثاره ومتابعة تنفيذ خطط الحياد المناخي بحلول 2050 التي أعلنا عنها سابقاً pic.twitter.com/pkI20k2b7h— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 9, 2022