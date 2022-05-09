«زايد الإنسانية» تقدم العون لنزلاء المنشآت العقابية

أبوظبي (الاتحاد)

أنهت مؤسسة زايد الإنسانية أعمال موسمها الرمضاني للمساعدات الإنسانية والخيرية بزيارة المنشآت العقابية لتقديم مساعداتها الدورية للنزلاء لتخفف عنهم في قضاء مدة عقوبتهم وما يعانون منه من حجر تنفيذاً للأحكام. وشملت المساعدات 12 ألف نسخة من الكتب الهادفة في الثقافة العامة والدينية لتكون زاداً معرفياً ولتزويد المكتبات في المنشآت بإصدارات المؤسسة.

ومكِّنت 6 مراكز لهذه المنشآت في سجن أبوظبي وسجن الشارقة وسجن عجمان وسجن الفجيرة وسجن العين وسجن رأس الخيمة، كما شملت المساعدات 2000 حقيبة نزيل، و9000 سجادة صلاة.

وبذلك تكون المؤسسة قد ختمت المساعدات الرمضانية المكثفة هذا العام، من مير رمضاني وكوبونات للأسر المتعففة، ووجبات رمضانية وتمور وسجادات صلاة وسلال غذائية، ووصلت إلى آلاف الأسر لتكتمل فرحة المساعدات بكسوة العيد وهدايا الأطفال. إذ ضاعفت من جهودها هذا العام، حيث تسعى كي تواكب جهودها الإنسانية طبقاً لتوجهات الدولة في العمل الإنساني، وتحقيقاً للمعاني السامية والقيم النبيلة لهذا الشهر الفضيل في العون والتسامح والعطاء والسلام وتحقيق الأمن لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

وأشار سعادة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة بالقول: لقد سعينا بمتابعة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الأمناء، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس، أن نضاعف الفعاليات من المساعدات لتبقى الإمارات منارة للمساعدات الإنسانية وفي طليعة الدول في تعزيز كرامة الإنسان داخل الدولة وخارجها. ونواصل العمل لتنفيذ الأهداف وتقديم المساعدات للحالات الإنسانية داخل الدولة وخارجها لتكون في ميزان صاحب اليد البيضاء الذي أوقف المال وسخره للاستثمار في نجدة الإنسان وتعزيز كرامة معيشته. والمؤسسة تتابع هذا النهج المبارك من مدرسة صاحب الوقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، سائلين الله أن يكون في ميزان حسناته.