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«زايد الإنسانية» تكرِّم موظفيها بِعُمرة
«زايد الإنسانية» تكرِّم موظفيها بِعُمرة
9 مايو 2022 14:47

أبوظبي (الاتحاد) عمدت إدارة مؤسسة زايد الإنسانية إلى مكافأة موظفيها بإعداد عمرة لهم في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. وجاء ذلك تقديراً لجهدهم الدؤوب لتنفيذ ومتابعة مشاريع المؤسسة الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها، والتي كانت مكثفة في مواجهة جائحة «كورونا»، وسعيهم المتواصل لتنظيم عملية توزيع الوجبات والسلال الرمضانية والمير الرمضاني وسجادات الصلاة والمصاحف والكتب وكسوة العيد.

ورفع الموظفون شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة والمكرمة الكريمة إلى سعادة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة، مرفوعاً إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان على توجيهاتهم الحكيمة بتقدير وتحفيز الموظفين على القيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.

وقال سعادة المدير العام: إن المؤسسة تسير على درب صاحب الوقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، صاحب المكرمات والذي ترك إرثاً من منهاج العمل الخيري الإنساني والخيري، ويشمل عطاؤه كل العاملين والمتطوعين. ونسأل الله أن تكون هذه العمرة الرمضانية في ميزان حسنات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقد عاد الجميع بسلامة الله وأمنه، وهم يدعون للإمارات وقيادتها الرشيدة بالأمن والأمان ولمؤسسها بالجنان ولنشاط المؤسسة بمزيد من التألق والنجاح.

مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية
العمرة
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