عبدالله آل حامد: "يوم الإمارات الطبي" مناسبة للاحتفاء بـ "أبطال خط الدفاع الأول"

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة بأبوظبي أن «يوم الإمارات الطبي»، مناسبة مهمة للاحتفاء وتسليط الضوء على جهود أبطال خط الدفاع الأول، ودورهم الكبير في مسيرة قطاع الرعاية الصحية في الدولة. وقال معاليه في كلمة بمناسبة «يوم الإمارات الطبي»، الذي يحتفل به للمرة الأولى اليوم: «نثمن مبادرة جمعية الإمارات الطبية لتخصيص يوم الإمارات الطبي، الذي يهدف إلى تكريم العاملين في القطاع الصحي نظير تفانيهم وعملهم الدؤوب، وإخلاصهم في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وخدمة الإنسانية جمعاء في خضم التحديات التي شهدها العالم على مدى العامين الماضيين». وأضاف: «يُعد قطاع الرعاية الصحية من أكثر القطاعات نمواً، واستطاع خلال الأعوام القليلة الماضية استقطاب نخبة من الكفاءات والخبرات وتعزيز الشراكات المثمرة، ورفع الطاقات الاستيعابية وإثراء جهود البحث العلمي، الأمر الذي أرسى مكانته بين النظم الصحية المتميزة حول العالم. وتابع: «لقد استطاعت أبوظبي في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة أن تقدم نموذجاً رائداً في التعامل مع (الجائحة) وضعها في صدارة مدن العالم في الاستجابة لـ(الجائحة) والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث قدم أبطال خط الدفاع الأول في القطاعين العام والخاص دوراً مهماً في التعامل مع (الجائحة)، وتميز استجابة قطاع الرعاية الصحية وتحقيقه لهذه الإنجازات المهمة التي حظيت بالتقدير والتكريم محلياً وعالمياً».

وقال معاليه: «نحرص في دائرة الصحة على تعزيز كفاءة وخبرات العاملين في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تطوير وإطلاق سلسلة من البرامج التي تمكن العاملين من صقل مهاراتهم وإثراء معارفهم وتمكينهم من مواكبة أحدث التطورات التي تشهدها الرعاية الصحية، لضمان تقديمهم خدمات رعاية صحية تتسم بأعلى درجات التميز والجودة وتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية».