ورشة حكومة دبي: القطاع الصحي قوة دافعة لمسيرة التنمية

دبي (الاتحاد)

قال فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، بمناسبة يوم الإمارات الطبي 2022 «يأتي الاحتفاء بـ «يوم الإمارات الطبي»، تثميناً لجهود كافة العاملين في القطاع الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من كوادر طبية وتمريضية وفنية وإدارية، وتعبيراً عن الشكر والعرفان لجهودهم المبذولة في سبيل تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة. وتقام هذه المناسبة للمرة الأولى على مستوى الدولة هذا العام تحت شعار «الإمارات تقدركم»، حاملةً في طياتها التقدير والامتنان للكوادر الطبية الإماراتية، لتعكس الدور المحوري للقطاع الصحي كقوةٍ دافعة لمسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وإحدى المُرتكزات الأساسية لترسيخ مكانة الإمارات في مصاف أفضل دول العالم، ترجمةً للرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة.

وأضاف الرئيسي «نتشرف في «ورشة حكومة دبي» بأن نشارك في هذا الاحتفال الوطني، ونعرب عن تقديرنا للإنجازات المشهودة التي حققها قطاع الرعاية الصحية الإماراتي في بناء نظام طبي متكامل ومستدام. ونقدم تحية إجلالٍ لكافة العاملين في القطاع الطبي لما قدموه من تضحياتٍ على خط دفاعنا الأول، ولدورهم الحيوي في نجاح الإمارات بالتعامل مع «الجائحة»، وتقديم نموذجٍ رائد عالمياً في سرعة وكفاءة الاستجابة. كما نتوجه بالشكر والعرفان لأعضاء الفريق الطبي في «ورشة حكومة دبي»، على تفانيهم في عملهم لحماية صحة ووقاية جميع العاملين في الورشة، لا سيما خلال تفشي الوباء، مشيدين بجهودهم المُخلصة وعطاءاتهم المستمرة لتعزيز سلامة منظومة عملنا في ورشة حكومة دبي».