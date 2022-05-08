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«مبادلة للرعاية الصحية»: دور محوري للعاملين في القطاع الصحي
حسن النويس
9 مايو 2022 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة للرعاية الصحية»، بمناسبة «يوم الإمارات الطبي الأول»: أود أن أعرب عن امتناننا، في (مبادلة للرعاية الصحية)، لجميع العاملين في هذا القطاع، وأن أثني على الدور المحوري الذي يؤدونه. ففي العامين الماضيين، عندما ألمّت بالعالم أجمع جائحة «كوفيد - 19»، أثبتت الفرق الطبية والسريرية على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة أن عملها يندرج في صميم قيمنا الوطنية الراسخة القائمة على حماية رفاهية وسلامة مجتمعنا. ونحن نثمّن عالياً تفانيها في وضع احتياجات المرضى في طليعة أولوياتها.  وأضاف النويس: «نفخر في (مبادلة للرعاية الصحية)، بشبكتنا التي تضم ما يقارب 10 آلاف من مقدمي الرعاية الصحية، الذين تشكل الكوادر الطبية والسريرية 60% منهم. وبفضل خبراتهم الممتدة على مدى عقود من الزمن ومهاراتهم في استخدام أحدث التقنيات المتطورة، تمكننا من تقديم رعاية مبتكرة عالمية المستوى للمرضى، ومن دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تزويد كافة أفراد المجتمع بأعلى مستويات الرعاية الصحية. من هنا، يسعدنا أن نحتفل اليوم بهم ونحتفي بإنجازاتهم، مستلهمين منهم في مساعيهم الدؤوبة لتوفير أفضل رعاية ممكنة للمرضى، وللمجتمع، وللدولة بأكملها».

مبادلة للرعاية الصحية
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